Selena Gomez: Neuer Song als Abrechnung mit Justin Bieber?

Die Sängerin hat gemeinsam mit ihrem Verlobten neue Musik aufgenommen - ein paar Zeilen soll sie auch ihrem Ex widmen.

Es ist das erste gemeinsame Projekt von Selena Gomez (32) und ihrem Verlobten Benny Blanco (37). Auf dem Album "I Said I Love You First" finden sich 14 gefühlvolle Songs, die das Thema Liebe behandeln. Ein Lied soll auch Selenas Ex-Freund Justin Bieber gewidmet sein - aber nicht im guten Sinne. Fans sind sich sicher, dass sie in "How Does It Feel To Be Forgotten" über die Zeit mit dem Superstar singt.

Mehr lesen:

Gomez schrieb den Song mit ihrem neuen Verlobten

"Wir reden, als wären wir Freunde, Schatz, was hast du dir dabei gedacht? Er liebt mich, ich liebe ihn", singt sie darin unter anderem. In einer anderen Zeile singt sie: "Du bist so peinlich." Angeblich soll Justin Bieber immer wieder versucht haben, Frieden mit seiner Verflossenen zu schließen, doch der Schmerz saß bei Selena Gomez zu tief. Die beiden waren von 2010 bis 2018 in einer On-Off-Beziehung, die sehr öffentlich gelebt wurde.





Die Fans bejubeln Selenas Texte: "Endlich teilt sie aus! Nach Jahren der Ruhe", schreibt ein User auf Social Media. Ein anderer ist sich sicher: "Justin dreht wahrscheinlich gerade durch." In Benny Blanco hat die fesche Sängerin und Schauspielerin jetzt offensichtlich den richtigen Partner fürs Leben gefunden. Er hat selbst schon öfters mit Bieber gearbeitet. Ob sich das jetzt ändert?

Bieber sorgt für Wirbel

Justin Bieber hat jedenfalls gerade selbst viel um die Ohren. Fans und Medien sind in Sorge um den Sänger. Grund dafür sind seine jüngsten Auftritte, bei denen er abgemagert, ungepflegt und mit glasigen Augen erschien.