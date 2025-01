Drogen? Krank? Justin Bieber völlig fertig nach Scheidungsgerüchten

Popstar Justin Bieber wirkt sehr mager und krank auf neuen Bildern.

Fans sind in großer Sorge um ihr Idol! Justin Bieber wurde am Mittwoch, 29.1. in New York City gesichtet und sah dabei angespannt und eingefallen aus. Stecken Drogen hinter seinem Aussehen, oder Kummer?

Eheprobleme

Schon länger kursieren Spekulationen über Eheprobleme mit seiner Frau Hailey Bieber, es heißt die beiden hätten Probleme, die nicht mehr zu reparieren seien. Der 30-jährige „Sorry“-Sänger war in seinem typischen, zerzausten Stil gekleidet - mit einem leuchtend gelben Kapuzenpulli, einer übergroßen Cargohose und pelzigen, slipperähnlichen Schuhen.

© Getty Images

Hailey allein

Einmal griff Justin sich dramatisch in den Schritt, während er über einen belebten Bürgersteig im Big Apple schlenderte, sein Blick wirkte unkoordiniert und er beeilte sich an den Paparazzi vorbei. Hailey wurde allein gesehen, wie sie ein Gebäude am Union Square verließ.

© Getty Images

Angespannt

Das Paar, das seit mehr als sechs Jahren verheiratet ist und einen gemeinsamen Sohn, Jack Blues Bieber, hat, der im letzten Sommer geboren wurde, wurde jüngst zusammen gesehen, wirkte dabei angespannt und nicht glücklich.

Freunde besorgt

Quellen berichten jedoch gegenüber DailyMail, dass Haileys Freunde zunehmend besorgt über Justins „inakzeptables Verhalten“ sind und einige von ihnen sie dazu auffordern, ihn zu verlassen. "Sie liebt ihn sehr, aber er ist eine tickende Zeitbombe. Einige ihrer Freunde haben ihr geraten, allein zu gehen und ihn zu verlassen“, so die Quelle.

Und weiter: "Sein Verhalten ist manchmal inakzeptabel. Sie hat sich schon viel gefallen lassen." Der Insider sagte, dass Hailey und die ihr nahestehenden Personen hofften, dass er sich nach der Ankunft ihres ersten Kindes, Sohn Jack Blues Bieber, im August 2024 ändern würde, aber obwohl er eine kurze Zeit lang für sie da war, hat sich wenig geändert.