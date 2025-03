"Sei ein Vorbild!" - Heftige Kritik für Justin Bieber (31) nach Bong-Bild

Ein neues Foto von Justin Bieber (31) sorgt aktuell für Diskussionen im Netz. Der Musiker wurde auf Instagram mit einer Bong gezeigt – und das kurz nachdem sein Management noch beteuert hatte, dass der Sänger keine Drogen konsumiert.

Fans und Beobachter reagieren besorgt, vor allem weil Bieber erst vor wenigen Monaten Vater wurde. Viele fordern mehr Verantwortungsbewusstsein von dem erfolgreichen Sänger.

Bong-Post von Justin Bieber sorgt für Wirbel

Los Angeles (USA) – Mit einem neuen Foto auf Instagram hat Justin Bieber erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Der 31-jährige Musiker veröffentlichte eine Bilderreihe, in der er auf einem Fahrrad sitzt und dabei eine Bong in der Hand hält. Die Aufnahme sorgte nicht nur bei seinen Fans für Aufregung, sondern auch bei jenen, die sich generell kritisch mit dem Verhalten des Stars auseinandersetzen.

Auf seinem Insta-Account teilte Bieber (31) die Bilder. © Screenshot/Instagram/JustinBieber ×

Besonders brisant: Der Post kam nur kurze Zeit, nachdem Biebers Team noch einmal ausdrücklich betont hatte, dass der Sänger keine Drogen konsumiert. Diese öffentliche Verteidigung erfolgte, nachdem Anfang Februar bereits Bilder die Runde gemacht hatten, auf denen Bieber mit stark hervortretenden Augenringen zu sehen war. Das Aussehen des Sängers hatte damals zahlreiche Fragen aufgeworfen, die sein Management energisch zurückwies.

Diese zeigen seinen offensichtlichen Konsum von Gras. © Screenshot/Instagram/JustinBieber ×

Klare Worte seines Teams

Erst am 23. Februar veröffentlichte das US-Promiportal TMZ ein Statement von Biebers Team, in dem die damaligen Spekulationen über Drogenkonsum als "völlig übertrieben und unnötig verletzend" bezeichnet wurden. Das Team betonte, dass Bieber seinen Alltag in geordneten Bahnen führe und derartige Vorwürfe nicht nur haltlos, sondern auch schädlich seien. Umso überraschender kam der neue Post mit der Bong – denn diese wird in der Regel für den Konsum von Cannabis verwendet, einer Substanz, die in Kalifornien (USA) zwar legal ist, aber dennoch bei vielen Menschen kritisch gesehen wird, vor allem wenn Kinder im Spiel sind.

Diskussion unter Fans

Die Reaktionen auf das Foto ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren zu dem Post zeigte sich, dass Biebers Fans gespalten sind. Einige verteidigen den Musiker und verweisen darauf, dass Cannabis in Kalifornien (USA) erlaubt ist und die Aufnahme daher nichts Schlimmes sei. Ihrer Meinung nach sollte man das Privatleben des Künstlers respektieren.

Andere zeigen sich jedoch deutlich kritischer – vor allem in Hinblick auf Biebers neues Leben als Vater. Gemeinsam mit seiner Frau Hailey Baldwin Bieber (28) kümmert sich der Sänger seit etwa einem halben Jahr um seinen Sohn Jack Blues. Viele Fans sorgen sich, dass das öffentliche Auftreten des Vaters irgendwann auch negative Folgen für das Kind haben könnte.

"Sei ein Vorbild für deinen Sohn!"

Ein Kommentar bringt die Sorge vieler Fans auf den Punkt: "Du bist doch gerade erst Papa geworden. Du hast dir das so sehr gewünscht – jetzt solltest du auch ein gutes Beispiel für deinen Sohn sein."

Auch andere Nutzer hinterließen ähnliche Kommentare, in denen sie Bieber daran erinnerten, dass er eine große Verantwortung hat – nicht nur gegenüber seinem Kind, sondern auch gegenüber seinen jungen Fans, die ihn seit Jahren verehren.