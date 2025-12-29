Alles zu oe24VIP
„Avatar“ sorgt für ein Weihnachtswunder an den Kinokassen
Hollywood-Beben

„Avatar“ sorgt für ein Weihnachtswunder an den Kinokassen

Von
29.12.25, 09:42
„Avatar: Fire and Ash“ setzt den Erfolgsrun fort und hieft Disney über die 6 Milliarden-Dollar-Marke 

Schon Platz 6 der Jahrescharts mit weltweit über 760 Millionen Dollar Kassa. Dazu bereits 2,45 Millionen verkaufte Kino-Tickets in Deutschland und natürlich auch Platz 1 in Österreich.

Das 3. Avatar-Abenteuer „Fire and Ash” setzt auch in der 2. Woche mit weltweit weiteren 245,2 Millionen Dollar Kassa seinen starken Erfolgsrun fort. Mehr noch: Alleine in Deutschland schafft das 197 minütigen Epos das bestes Wochenendergebnis eines Films im Jahr 2025 und ist dort nach nur 12Tagen schon der siebtmeistgesehene Kinofilm des Jahres.

Dazu liefert „Avatar“ auch den letzten wichtigen Puzzlestein für das Traumjahr von Disney, das heuer als einziges Majorstudio die 6 Milliarden-Dollar-Hürde an den Kinokassen knackte. Das erste Mal seit Corona. Und das bereits fünfte Mal nach 2016, 2017, 2018 und 2019.

Die erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2025:

  • 1. Na Zha 2, 2,15 Milliarden Dollar Kassa
  • 2. Zoomania 2, 1.42 Milliarden
  • 3. Lilo & Stich, 1,038 Milliarden
  • 4. Ein Minecraft Film, 958 Millionen
  • 5. Jurassic World: Rebirth, 869 Millionen
  • 6. Avatar: Fire and Ash, 760 Millionen
  • 7. Demon Slayer, 714 Millionen
  • 8. How to Train Your Dragon, 636 Millionen
  • 9. F1: Der Film, 631Millionen
  • 10. Superman, 616 Millionen

2,3 Milliarden Dollar des Disney-Erfolgs schlagen vom US-Boxoffice zu Buche. Weitere 3,65 Mrd. Dollar stammen von außerhalb der USA. Der erfolgreichste Disney-Film 2025 war „Zoomania 2“ mit 1,42 Milliarden Dollar Kassa. Noch mehr, nämlich gleich satte 2,15 Milliarden Dollar, spielte heuer nun das chinesische Kinowunder „Na Zha 2“ ein.

