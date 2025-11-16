Alles zu oe24VIP
Flugchaos! ÖFB-Team saß stundenlang am Flughafen fest
Landung um 4:13 Uhr

Flugchaos! ÖFB-Team saß stundenlang am Flughafen fest

16.11.25, 06:59
Mit deutlicher Verspätung ist Österreichs Fußballnationalteam in der Nacht auf Sonntag aus Zypern zurückgekehrt. 

Nach dem 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation musste der geplante Rückflug um rund zwei Stunden verschoben werden. Grund: Schwierigkeiten bei der Verladung der Gepäckstücke sowie Probleme bei der Gewichtsberechnung. Ein Teil des Gepäcks blieb schließlich zurück, damit die Maschine starten konnte.

Erst um 4.13 Uhr MEZ setzte der ÖFB-Tross erschöpft in Wien auf.

Lange ausruhen kann sich das Team aber nicht. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) steigt im ausverkauften Happel-Stadion der entscheidende Showdown um den Gruppensieg gegen Bosnien-Herzegowina. Die Gäste müssen unbedingt gewinnen, um ihr Fixticket für die WM 2026 zu lösen. Österreich hingegen reicht ein Remis, um den Gruppensieg zu fixieren.

