Reality-Sternchen Tara: ER ist ihre neue Liebe!

Wochenlang heizte sie die Gerüchteküche an, nun ist das Geheimnis endlich gelüftet: Reality-Star Tara Tabitha (32) zeigt erstmals ihren neuen Partner! Schon seit einiger Zeit machte die gebürtige Wienerin in den sozialen Medien kein Geheimnis mehr daraus, dass sie frisch verliebt ist

Mit Spannung verfolgten Tausende Fans jede ihrer Andeutungen. Nun hat das Rätselraten ein Ende: Tara Tabitha präsentiert stolz den neuen Mann an ihrer Seite. Und dabei handelt es sich nicht etwa um einen unbekannten Namen, sondern um einen echten Reality-Star: Dennis Lodi (29) ist der Glückliche, der das Herz der Reality-Queen erobern konnte. Tara und Dennis zeigen sich eng umschlungen und überglücklich auf aktuellen Fotos in den sozialen Netzwerken. Schon auf den ersten Blick wird klar: Hier haben sich zwei gefunden, die perfekt zusammenpassen. Dennis Lodi ist kein Unbekannter: Der 29-Jährige machte sich in der TV-Szene bereits einen Namen und begeistert seine Fans mit seinem offenen und sympathischen Auftreten.

In den letzten Wochen hatte Tara ihre Community mit kleinen Hinweisen und romantischen Botschaften in Atem gehalten. Von zärtlichen Liebesbekundungen über vielsagende Storys bis hin zu geheimnisvollen Andeutungen – ihre Follower spekulierten wild. Umso größer ist nun die Freude, endlich das Gesicht zu dem geheimnisvollen "Löwen" zu kennen. Mit der offiziellen Liebesenthüllung schlägt Tara Tabitha ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Die 32-Jährige ist seit Jahren ein fester Bestandteil der Reality-TV-Szene im deutschsprachigen Raum und begeistert mit ihrer offenen Art, ihrem Sinn für Glamour und ihrem Gespür für große Auftritte. Ihr Privatleben hielt sie bisher weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – umso bedeutender ist dieses Liebes-Outing für ihre Fans

Obwohl die Beziehung noch frisch ist, wirken Tara und Dennis bereits wie ein eingespieltes Team. Insider berichten, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen und ihre Liebe bewusst genießen wollen, fernab des allzu großen Medienrummels.