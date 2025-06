Tara rechnet mit Hatern ab und verrät Babypläne mit Dennis

Während einer Fragerunde auf Instagram platzt der heimischen Reality-Queen endgültig der Kragen. Sie sei dazu gezwungen worden, ihre Beziehung zu veröffentlichen und wolle überhaupt nicht so viel Privates preisgeben.

Ende April war’s soweit: Reality-Star Tara Tabitha (32) machte nach wochenlangen Spekulationen im Netz ihre Liebe zu Dennis Lodi (29) endlich öffentlich. Seither zeigen sich die beiden regelmäßig turtelnd auf Instagram. Bei so viel Öffentlichkeit bleibt Kritik nicht aus. Jetzt rechnet Tara ab: mit neugierigen Fragen – und ihren Hatern.

In einer aktuellen „Frage und Antwort“-Runde auf Instagram stellte sich die Wienerin offen ihrer Community – viele der Fragen drehten sich natürlich um ihren Dennis. Ob das Thema Kinder bei dem Paar schon ein Thema sei, wollten einige wissen. Tara reagiert ehrlich – und überraschend bodenständig: „Irgendwann bestimmt. Aber noch ist das kein Thema“, stellt sie klar.

Auch für die nächsten Jahre hat Tara eine klare Haltung:

„Bevor wir nicht mindestens zwei Jahre zusammen sind, würde ich das auch nicht öffentlich thematisieren.“ Ihr Argument: „Wir haben ja hoffentlich noch ein sehr langes gemeinsames Leben vor uns. Da muss man nicht alles direkt in den ersten Monaten oder Jahren machen.“

Stattdessen wollen Tara und Dennis ihre Beziehung Schritt für Schritt aufbauen – ohne Stress und ohne Show, so gut das im Influencer-Business eben geht. „Wir wollen unsere Beziehung erst mal zu zweit und ohne Druck genießen und langsam eine gemeinsame Zukunft aufbauen.“





Doch ganz ohne Schattenseiten ist das neue Liebesglück nicht. Immer wieder mussten sich Tara und Dennis gegen böse Kommentare und wilde Spekulationen zur Wehr setzen – vor allem in der Anfangszeit. Jetzt spricht Tara offen darüber: „Unsere Beziehung wurde von Anfang an sehr viel von außen angegriffen. Bevor ich veröffentlicht habe, wer mein Partner ist, wurde sein Name fleißig in Beiträgen kommentiert.“ Ihr Wunsch auf Privatsphäre sei nicht respektiert worden.

Mit dieser Klarheit zeigt Tara einmal mehr, dass sie nicht nur Reality-Star, sondern auch eine Frau mit Haltung ist. Sie bleibt sich treu – und lässt sich von Neid und Kritik nicht aus der Bahn werfen. Ein echtes Statement, das nicht nur ihren Fans imponieren dürfte.