Mikro-Panne im ORF: Herbert Prohaska spottet über Gast

Herbert Prohaska hatte wohl vergessen, dass sein Mikro noch eingeschaltet ist.

Hans Krankl und Herbert Prohaska haben zusammen das Buch „Lustig war’s immer“ geschrieben. Um dieses zu promoten, waren die beiden Fußball-Legenden diese Woche zu Gast bei Willkommen Österreich.

Bei Stermann und Grissemann waren die beiden bestens gelaunt und zu zahlreichen Späßen aufgelegt. Nach den beiden Fußball-Stars war dann Star-Trompeter Thomas Gansch in einem eher gewöhnungsbedürftigen Outfit zu Gast. Nachdem Krankl und Prohaska zu tuscheln begannen, sprach Gansch sein Outfit selbst an. „Wie ich heute angezogen bin, da werden sich wieder einige aufregen“, so der Trompeter. „Da gibt es wieder Hasskommentare. Das ist doch der ORF, da zieht der sowas an, das ist eine Frechheit“. Nachdem Stermann mit einem Augenzwinkern kontert „Ja, die haben ja recht“, bricht Prohaska in schallendes Gelächter aus.

Als Gansch dann auf der Trompete kurz sein Können zeigt, applaudiert Prohaska zwar, vergisst dann aber kurz, dass sein Mikro noch eingeschaltet ist. So können die Zuschauer hören, wie er zu Krankl „Da könn ma übers Gwandl a hinwegschaun“, sagt.