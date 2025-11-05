Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Gitti

Clip

Jazz Gitti deutlich: DAS macht sie, wenn ihr Mann nicht will!

05.11.25, 09:37
Teilen

Die Sängerin hat einen lustigen Clip geteilt, in dem sie eine deutliche Ansage macht.

Sängerin  Jazz Gitti  unterhält ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik.

Mehr zum Thema

Fans verzückt

In den sozialen Netzwerken zeigt sie auch immer wieder, dass sie Talent zur Komik hat. Mal singt sie ein lustiges Lied im frechen Aufzug, dann wieder zeigt sie, wie es ihr an Waschtagen geht. 

 

Fans lieben ihre Art

Nun hat sie einen Clip gepostet, der zeigt, was sie macht, wenn ein Mann nicht will. Sie stößt ihn kurzerhand von der Bettkante. Freilich ist das nur ein derber Spaß. Doch den Fans gefällt es, denn die Jazz Gitti, die nimmt sich bekanntlich kein Blatt vor den Mund.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden