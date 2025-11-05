Die Sängerin hat einen lustigen Clip geteilt, in dem sie eine deutliche Ansage macht.

Sängerin Jazz Gitti unterhält ihre Fans nicht nur mit ihrer Musik.

In den sozialen Netzwerken zeigt sie auch immer wieder, dass sie Talent zur Komik hat. Mal singt sie ein lustiges Lied im frechen Aufzug, dann wieder zeigt sie, wie es ihr an Waschtagen geht.

Nun hat sie einen Clip gepostet, der zeigt, was sie macht, wenn ein Mann nicht will. Sie stößt ihn kurzerhand von der Bettkante. Freilich ist das nur ein derber Spaß. Doch den Fans gefällt es, denn die Jazz Gitti, die nimmt sich bekanntlich kein Blatt vor den Mund.