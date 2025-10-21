Rapid-Krise wegen Jazz-Gitti-Hymne?

Die Austropop-Legende (Rapid, wos war i ohne di) eroberte die Charts. Doch seitdem läuft es sportlich bei den Hütteldorfern überhaupt nicht mehr.

Auf der Kurznachrichten-Plattform X wird die Rapid-Krise heftig diskutiert. Wie ein User festgestellt hat, befindet sich Peter Stöger mit seiner Mannschaft sportlich in der Sackgasse, seitdem Jazz Gitti im September mit ihrem neuen Rapid-Song Platz 1 in den iTunes-Charts stürmte. Die Bilanz: Vier Spiele – vier Niederlagen!

1:3 gegen Austria Wien (Bundesliga, 28. September)

1:4 gegen Lech Posen (Conference League, 2. Oktober)

1:2 gegen Salzburg (Bundesliga, 5. Oktober)

0:2 gegen LASK (Bundesliga, 19. Oktober)

Doch am Donnerstag gibt’s die große Chance, den Bann zu brechen: In der Conference League kommt AC Fiorentina ins Weststadion. Sportchef Markus Katzer gibt sich kämpferisch: „Wir haben zuhause gegen die Fiorentina schon einmal gewonnen.“ Tatsächlich: Vor zwei Jahren siegte Rapid im Heimspiel der Quali 1:0, schied aber nach dem Rückspiel aus. Damals noch unter Zoran Barišić, heute sitzt Peter Stöger auf der Bank.

Heimische Talente längst im Ausland

2023 standen noch elf Österreicher in der Startelf – heute sind es meist nur zwei oder drei. Katzer erklärt: „Wir schauen nicht mehr auf die Nationalität, sondern auf Qualität.“ Top-Talente wie Leopold Querfeld, Marco Grüll oder Nikolas Sattlberger sind längst im Ausland. Dadurch musste sich Rapid auf dem internationalen Markt umsehen – Qualität statt Herkunft lautet die neue Devise.

27.000 Fans beim ECL-Knaller

Katzer weiter: „Wir würden gern mit zehn Wurmbrands spielen – aber die gibt’s einfach nicht!“ Sein Ziel: Siege, internationale Spiele und Spieler entwickeln, die man teuer verkaufen kann. „Das Leistungsprinzip zählt – nicht der Pass“, so Katzer deutlich. Am Donnerstag wird’s ernst: 27.000 Fans sollen die Grün-Weißen zum Sieg schreien.