Sensationell: Jetzt stürmt Jazz Gitti mit Rapid-Hymne auf Platz eins der Charts!

Fans feiern die Sängerin auf Instagram, das Weststadion bebt – und der Song könnte schon bald zur offiziellen Rapid-Hymne werden.

Jazz Gitti hat es geschafft: Mit ihrem Hit „A Wunda“ von 1991 startete sie ihre Erfolgskarriere – ein Weg, der ihr unter anderem einen World Music Award und einen legendären Auftritt bei „Dancing Stars“ einbrachte. Nun schreibt sie wieder Geschichte: Mit ihrer neuen grün-weißen Hymne „Rapid, was war i ohne di“ erklimmt Jazz Gitti die iTunes-Charts und erreichte jetzt sogar Platz eins. Damit ließ sie heimische Stars wie Josh., Pizzera & Jaus und Chris Steger hinter sich.

„Rapid, wos war i ohne di. Du bist der geilste Klub für mi“, singt Jazz Gitti und bringt damit nicht nur die Herzen der Block-West-Fans zum Schlagen. Auf Instagram überschlagen sich die Reaktionen: „Super Lied“, „Das wird die neue Hymne für Rapid“ oder optimistisch: „Der perfekte Song für die Meisterfeier!“

Rapid-Liebe

Martha Margit Butbul, die ihre Liebe zu Rapid bereits in zahlreichen humorvollen Instagram-Videos zeigte („Sensation: Der SK Rapid verpflichtet Jazz Gitti statt Arnautovic“), ließ am Sonntag das Weststadion erzittern. Ihr gefeierter Auftritt in der neuen „Rapid Kantine“ in der Keißlergasse, direkt gegenüber dem Allianz Stadion, begeisterte die Fans. Sollte der Chart-Hype anhalten, dürfte Jazz Gitti schon bald direkt im Stadion live auftreten.





Auf Instagram feiert Gitti mit einem neuen Video und der oe24-Story von Mittwoch. "Jetzt ist der Song wirklich ein Hit!", schreibt sie und jubelt. Die Fans applaudieren und treiben den Song weiter nach oben.