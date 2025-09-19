Austropop übernimmt den Rathausplatz beim Wienliebe-Festival

Am Samstag wird der Rathausplatz zum Epizentrum des Austropop. Das Wienliebe-Festival bringt Legenden und neue Stimmen auf die Bühne und feiert die musikalische Seele der Stadt mit Gefühl, Power und Schmäh.

Den Auftakt macht Jazz Gitti, eine stimmgewaltige Lawine aus Witz, Charme und Wiener Originalität. Sie bringt das Publikum beim Frühschoppen zum Mitschunkeln und schafft es zugleich, mit leisen Tönen zum Nachdenken zu bewegen. Danach folgt eine Hommage an Georg Danzer, interpretiert von Constantin Luger und David Siedl. Am frühen Nachmittag liefern Marco Prinner und Rubin Raritäten aus Österreich, bevor Birgit Denk und Niddl die geballete Frauenpower des Austropop auf die Bühne bringen.

Beim "Best of Austropop" treffen alle Künstlerinnen und Künstler in einem gemeinsamen Konzert aufeinander. Klassiker wie "Zentralfriedhof", "Fürstenfeld" oder "Weus’d a Herz hast" sorgen für ein kollektives Mitsingen. Danach folgt "Horak spielt Ostbahn". Leo Bei alias Karl Horak zelebriert mit seiner Band das musikalische Vermächtnis von Willi Resetarits – laut, leidenschaftlich und voller Respekt.Den krönenden Abschluss liefert die Original Falco Band "Die Goldfisch", die mit bekannten Gästen zu einer Hommage an den vielleicht größten Popstar der österreichischen Musikgeschichte lädt.

Für die passende kulinarische Begleitung sorgen die Top-Gastronomiebetriebe Bitzinger, Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker, Leberkas-Pepi, Plachutta, Schweizerhaus und Zum Schwarzen Kameel.