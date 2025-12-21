Chaos bei Real Madrid: Pfiffe für Vini Jr. & Alonso wackelt

Real Madrid kommt auch weiterhin nicht zur Ruhe, trotz eines 2:0-Siegs gegen den FC Sevilla. Vinicius Jr. wird von den eigenen Fans ausgepfiffen und aufgrund einer schwachen Leistung zieht sich die Schlinge bei Xabi Alonso weiter zu.

Mit Siegen verlängert Trainer Alonso seine Amtszeit bei den Königlichen - könnte man meinen. Stöbert man in den spanischen Medien, zeigt sich aber ein ganz anderes Bild.

"Dieselbe unkonzentrierte Mannschaft, hilflos in der Verteidigung", schreibt die AS, die Marca meint: "Er hat keine Zweifel aus dem Weg geräumt. Im Gegenteil, sie haben sich sogar noch verstärkt."

Vini Jr. mit kryptischem Insta-Posting

Einen weiteren Tiefpunkt gab es rund um Superstar Vinicius Jr, der die Gazetten ohnehin dominiert, wenn es um schlechte Nachrichten geht. Schon seine Aussagen nach dem El Clasico ("Es ist besser, wenn ich gehe") und sein Bank-Gelächter beim Zittersieg gegen Drittligist Talavera im Pokal zogen den Unmut der Real-Fans auf sich.

Gegen Sevilla in der 83. Minute ausgewechselt, ließen zahlreiche Fans ihrem Unmut freien Lauf und pfiffen den Brasilianer lautstark aus. Daneben gab es auch Applaus, was die geteilte Stimmung gut unterstreicht.

Daraufhin wechselte Vini Jr. auf Instagram sein Profilfoto von sich selbst im Real-Trikot zu einem bei der Seleção. Sein Post zum Spiel waren lediglich zwei Bilder mit drei Punkten. Ein möglicher Abgang wurde schon öfter spekuliert, auch wegen eines angespannten Verhältnisses zu Xabi Alonso. Diesen umarmte Vini aber nach seiner Auswechslung.