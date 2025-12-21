Transfer-Wahnsinn: Liverpool will DIESEN 65-Millionen-Star

Liverpool steckt sportlich in Schwierigkeiten, nun wird über neue Verstärkungen spekuliert. Ein 65-Millionen-Star ist ein ganz heißer Kandidat - doch nicht alle im Umfeld von Liverpool sind begeistert.
Liverpool erlebt nach dem Meistertitel eine schwierige Saison und musste bereits mehrere Niederlagen hinnehmen. Spekulationen um Transfers nehmen zu.
Kritik am Transfergerücht
Ein Premier-League-Stürmer steht im Fokus: Antoine Semenyo von Bournemouth. Für ihn soll eine Entlassungsklausel über 65 Millionen Pfund gelten, wie es aus England heißt. Liverpool ist Anwärter Nummer 1 auf den Star.
Barnes warnt vor Verpflichtung
Die Liverpool-Legende John Barnes äußert sich kritisch. Er verweist darauf, dass sein ehemaliger Klub im Sommer bereits viel Geld investiert habe und keinen zusätzlichen Bedarf im Angriff sehe.
Für Arne Slot könnte es langsam eng werden
Hohe Transferausgaben im Sommer
Liverpool gab fast 450 Millionen Pfund aus, darunter rund 250 Millionen Pfund allein für Alexander Isak und Florian Wirtz. Weitere Spieler wurden verpflichtet, andere verkauft.