Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Schwarz feiert Super-Comebacksieg im RTL-Klassiker
© gepa

Alta Badia

Schwarz feiert Super-Comebacksieg im RTL-Klassiker

21.12.25, 13:13 | Aktualisiert: 21.12.25, 14:39
Teilen

Marco Schwarz triumphierte beim RTL-Klassiker von Alta Badia vor Lucas Pinheiro Braathen. Stefan Brennsteiner wurde Dritter.

Sonntag, 13.27 Uhr. Marco Schwarz geht als Halbzeit-Führender als Letzter in die Entscheidung auf der legendären Gran Risa, einer der schwierigsten Riesentorlauf-Hänge der Welt. Der 30-jährige Kärntner carvt wie auf Schienen zum ersten Sieg seit seiner langen Verletzungspause nach Kreuzband- und Rücken-Operationen.

"Danke, jede Minute Arbeit hat sich ausgezahlt!"

"Ich bin megahappy", jubelte Schwarz über seinen siebenten Weltcup-Sieg, seinen dritten im Riesentorlauf, und dankte allen, die ihm auf dem Weg zurück geholfen haben: "Es war eine irrsinnig schwierige Zeit. Jedem, der mir da durchgeholfen hat, möcht ich danke sagen. Es hat sich jede einzelne Minute Arbeit ausgezahlt."

Schwarz feiert Super-Comebacksieg im RTL-Klassiker
© oe24

Brennsteiner wieder am Podest

Copper-Mountain-Sieger Stefan Brennsteiner löste als Dritter Marco Odermatt wieder an der Riesentorlaufweltcup-Spitze ab.

Der Schweizer Gesamtweltcup-Dominator, zuvor saisonübergreifend Sieger von fünf der letzten sechs RTL-Entscheidungen, musste sich mit Platz 6 zufriedengeben. "Odi ist halt auch keine Maschine", lachte Brennsteiner. Und zum Comeback-Sieg von Schwarz meinte er: "Einfach nur cool! Wir wollten gemeinsam am Podest stehen, und das ist uns jetzt gelungen."

Weltmeister Raphael Haaser schaffte es nicht in den zweiten Durchgang der Top 30.

Montag: 10/13.30 Uhr: Slalom in Alta Badia

Marco Schwarz nimmt seinen Flow hoffentlich auch am Montag in den Slalom mit: Auf der Gran Risa steigt um 10 bzw. 13.30 (ORF1 live) das letzte Weltcuprennen vor Weihnachten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden