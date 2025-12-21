Schwarz feiert Super-Comebacksieg im RTL-Klassiker

Marco Schwarz triumphierte beim RTL-Klassiker von Alta Badia vor Lucas Pinheiro Braathen. Stefan Brennsteiner wurde Dritter.

Sonntag, 13.27 Uhr. Marco Schwarz geht als Halbzeit-Führender als Letzter in die Entscheidung auf der legendären Gran Risa, einer der schwierigsten Riesentorlauf-Hänge der Welt. Der 30-jährige Kärntner carvt wie auf Schienen zum ersten Sieg seit seiner langen Verletzungspause nach Kreuzband- und Rücken-Operationen.

"Danke, jede Minute Arbeit hat sich ausgezahlt!"

"Ich bin megahappy", jubelte Schwarz über seinen siebenten Weltcup-Sieg, seinen dritten im Riesentorlauf, und dankte allen, die ihm auf dem Weg zurück geholfen haben: "Es war eine irrsinnig schwierige Zeit. Jedem, der mir da durchgeholfen hat, möcht ich danke sagen. Es hat sich jede einzelne Minute Arbeit ausgezahlt."

Brennsteiner wieder am Podest

Copper-Mountain-Sieger Stefan Brennsteiner löste als Dritter Marco Odermatt wieder an der Riesentorlaufweltcup-Spitze ab.

Der Schweizer Gesamtweltcup-Dominator, zuvor saisonübergreifend Sieger von fünf der letzten sechs RTL-Entscheidungen, musste sich mit Platz 6 zufriedengeben. "Odi ist halt auch keine Maschine", lachte Brennsteiner. Und zum Comeback-Sieg von Schwarz meinte er: "Einfach nur cool! Wir wollten gemeinsam am Podest stehen, und das ist uns jetzt gelungen."

Weltmeister Raphael Haaser schaffte es nicht in den zweiten Durchgang der Top 30.

Montag: 10/13.30 Uhr: Slalom in Alta Badia

Marco Schwarz nimmt seinen Flow hoffentlich auch am Montag in den Slalom mit: Auf der Gran Risa steigt um 10 bzw. 13.30 (ORF1 live) das letzte Weltcuprennen vor Weihnachten.