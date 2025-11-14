"Der Gesamtweltcup muss unser Ziel sein"

ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer hofft nach dem starken RTL-Auftakt in Sölden (2. Schwarz, 4. Brennsteiner), dass es beim Slalom in Levi (So., 10/13 Uhr) in dieser Tonart weitergeht. Lesen Sie, welche spannenden Ziele unser Cheftrainer für die Olympia-Saison und darüber hinaus ausgegeben hat.

Mit viel Übergepäck reiste Pfeifer am Freitag nach Finnland, wo ihn Temperaturen um Minus 10 Grad und Neuschnee erwarteten. Gleich nach dem Slalom-Klassiker nördlich des Polarkreises hebt er Richtung USA ab, um Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser & Co. bei der Vorbereitung auf den Speed-Auftakt in Copper Mountain (Super-G am 27. November) zu unterstützen.

oe24: Herr Pfeifer, was erwartet uns beim Slalom-Auftakt am Sonntag?

MARKO PFEIFER: Schwer zu sagen. Wir haben in den vergangenen Tagen in Obergurgl und Hochgurgl hervorragend trainiert, aber in Levi herrschen komplett andere Bedingungen. Der Slalom wird auf Depotschnee gefahren, das ist schon speziell.

oe24: Es ist doch klirrend kalt in Levi, und es hat geschneit ...

PFEIFER: Zu spät, um sich vor Ort vorzubereiten. Wir hatten in Obergurgl und Hochgurgl Top-Bedingungen, die zum Beispiel auch Henrik Kristoffersen oder Lucas Braathen genutzt haben. Sogar die Finnen sind zu uns zum Training gekommen.

oe24: Welchen Eindruck haben Sie von Marco Schwarz im Training gewonnen?

PFEIFER: Blacky hat im Gegensatz zum Vorjahr, als er die ersten Rennen quasi aus dem Stand bestreiten musste, heuer wirklich gute Schneetage. Er hat viele, viele Tore gemacht und fährt wieder richtig gut Slalom.

oe24: Heißt das, dass er wieder um den Sieg bzw. zumindest ums Podest mitfahren kann?

PFEIFER: Das wird sich wegen seiner hohen Startnummer noch nicht ausgehen.

oe24: Was erwarten Sie dann von ihm?

PFEIFER: Mit einer Nummer um die 29 wäre Top 15 gut, Top 10 wäre super ...

oe24: Mit einem Top-10-Platz könnte er sogar die Gesamtweltcup-Führung übernehmen ...

PFEIFER: Das hatten wir nicht am Radar, nach zwei Rennen wär das auch nur eine Momentaufnahme.

"Hermann Maier hat natürlich recht ..."

oe24: Hermann Maier traut Schwarz und auch Raphael Haaser zu, dass er Odermatt im Kampf um die große Kristallkugel fordert.

PFEIFER: Es ist natürlich cool, dass Hermann so hinter uns steht. Er hat natürlich recht: Blacky und Raphael haben am ehesten die Chance dazu. Wir brauchen nix kleinzureden, und wir müssen daran glauben und früher oder später muss der Gesamtweltcup unser Ziel sein - wenn nicht heuer, dann in de nächsten beiden Jahren. Sagen wir so: Die beiden haben gute Außenseiterchancen, vor allem wenn sie es schaffen, in der Abfahrt Fuß zu fassen.

PS: Weil Pfeifer bereits am Montag zum Speed-Training nach Colorado fliegt, wird beim zweiten Saison-Slalom in Gurgl (22.11.) Alpinchef Christian Mitter "aushelfen".

Herren-Slalom in Levi:Sonntag, 16. November, 10/13 Uhr, ORF1 live.