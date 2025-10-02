„Sommerhaus“-Eskalation: Tara beschwichtigt, doch Dennis riskiert rechtliche Konsequenzen

Im „Sommerhaus der Stars“ wechseln sich Drama und Versöhnung fast täglich ab. Während Tara Tabitha nun überraschend versöhnliche Worte an ihre einstigen Kontrahenten richtet, könnte es für ihren Freund Dennis ganz anders ausgehen.

Kaum ein Reality-Format steht so sehr für Dramen, hitzige Wortgefechte und überraschende Wendungen wie „Das Sommerhaus der Stars“. Auch die aktuelle Staffel 2025 wird diesem Ruf gerecht: Gleich zu Beginn gerieten Ryan Wöhrl (23) und seine Freundin Lina (25) ins Visier ihrer Mitbewohner und wurden rasch zum „Hass-Paar“ abgestempelt. Doch die Dynamik im TV-Haus hat sich inzwischen spürbar verändert.

Mehr lesen:

Eskalation und Exit

Schon früh bildeten sich im Sommerhaus Allianzen, die sich deutlich gegen Ryan und Lina stellten. Auch Tara Tabitha (32) und ihr Partner Dennis Lodi (30) gehörten zu jenen, die Front machten. Besonders ein Moment sorgte für Diskussionen: Tara beschimpfte Ryan während einer Auseinandersetzung mit dem Wort „Pussy“ – eine Szene, die nicht nur bei den Zuschauern für Aufregung sorgte.

In der fünften Folge kam es schließlich zum entscheidenden Duell: Ryan und Lina traten in der Exit-Challenge gegen Tara und Dennis an – und mussten am Ende die Show verlassen.





Entschuldigung via Instagram

Nach dem TV-Aus schien sich der Streit zunächst ins Netz zu verlagern. Doch ausgerechnet Tara Tabitha setzt nun auf Versöhnung. In einem öffentlichen Instagram-Statement wandte sie sich direkt an ihre ehemaligen Kontrahenten: „Ich möchte mich auch öffentlich nochmal bei euch entschuldigen. Wir haben uns in der Show schon respektvoll voneinander verabschiedet und auch privat habe ich Ryan geschrieben, was mir wichtiger ist. Aber more is more.“

Besonders gegenüber Lina habe sie sich falsch verhalten: „Es tut mir leid, dass wir dazu beigetragen haben, dass ihr euch unwohl gefühlt habt. Und ich habe mich auch blöd vor allem Lina gegenüber verhalten – dafür entschuldige ich mich von Herzen.“

Gleichzeitig räumte Tara ein, dass es im Reality-Format nicht immer leicht sei, zwischen Unterhaltung und echtem Respekt die richtige Balance zu finden: „Das sollte aber niemals auf Kosten des Wohlbefindens einer Person passieren.“ Zum Schluss machte sie deutlich, dass sie Ryan und Lina als Menschen schätze und sie „süß als Paar“ finde.

Reaktion von Ryan und Lina

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Ryan teilte Taras Entschuldigung in seiner eigenen Instagram-Story – ein klares Zeichen, dass das Kriegsbeil zwischen den beiden Lagern begraben ist.

Dennis Lodi nutzte den Streit für Publicity. © Instagram

Weitere Konflikte schwelen

Während zwischen Tara, Ryan und Lina eine Annäherung gelungen scheint, bleibt die Stimmung im Sommerhaus nicht überall entspannt. Zwischen Silva Gonzalez (46) und Dennis Lodi schwelt der Streit weiter. Nach massiven Beleidigungen stehen trotz öffentlicher Entschuldigung sogar rechtliche Schritte im Raum.

Ob es am Ende beim Reality-Drama bleibt oder die Konflikte tatsächlich noch ein Nachspiel vor Gericht haben, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen.