"Bayern-Star" Emil schwimmt lässig durch Stausee
Kult-Elch

"Bayern-Star" Emil schwimmt lässig durch Stausee

03.10.25, 14:01
Elch Emil sorgt weiterhin für Aufsehen. Der wanderfreudige Vierbeiner tauchte wieder in Bayern auf – und diesmal mitten in einem Trinkwasserspeicher. 

Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr wurde Emil an der Talsperre Frauenau im Bayerischen Wald beobachtet.

Urlauberin Wiebke Matthes berichtete dem Online-Magazin da Hog’n, wie sie gemeinsam mit ihrer Partnerin bei einer Rast plötzlich ein großes Tier am Wasser entdeckte.

 

„Zuerst dachten wir, es wäre ein Reh. Aber durch das Fernglas war sofort klar: Das ist ein Elch – der Elch!“, so die 44-Jährige.

Emil ließ sich von den staunenden Beobachtern nicht stören, sprang ins Wasser und schwamm gemächlich über den Stausee, bevor er im Wald verschwand. Matthes hatte nur wenige Minuten Zeit, um Fotos zu machen: „Für die Bilder hatte ich vielleicht zwei bis drei Minuten Zeit.“ Der ungewöhnliche Schwimmer zog dabei in aller Ruhe seine Bahnen – „fast wie ein Profi“, wie sie es beschreibt.

