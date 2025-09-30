Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Emil in Bayern
© Screenshot/Redaktion Nordbayern.de

Wieder aufgetaucht

Nach Betäubung in OÖ: Elch Emil wird nun zum Bayern-Star

30.09.25, 13:58
Teilen

Endlich gibt es wieder ein Lebenszeichen des einjährigen Kult-Elchs. 

Nach wochenlanger Wanderschaft in Österreich wurde Kult-Elch Emil in Oberösterreich betäubt und in einem Transporter 200 Kilometer nördlich in den Böhmerwald transportiert. Emils Weg sollte zum tschechischen Nationalpark Šumava führen, wo er eine "Dame" kennenlernen könnte (oe24 berichtete). Zwar wurde das mächtige Tier in der Nähe freigelassen, doch Emil schlendert nicht nur im Nationalpark herum, sondern begibt sich auch gerne mal über die Grenze nach Deutschland.

 


Nun wurde der frühere "Austria"-Tier-Liebling im kleinen Örtchen Bischofsreut im Landkreis Freyung-Grafenau (Bayern) gesichtet. Dort feiert man den Elch, der abends seelenruhig auf der Straße herumspazierte, genauso wie hierzulande. Lokale Medien berichten bereits fleißig über den willkommenen "Einwanderer". 

Tipps gibt es für die bayrischen Nachbarn bereits von Niederösterreichern, die den Kult-Elch besonders lange bewundern durften - den Hauptteil der 500 km verbrachte Emil in dem Bundesland.  "Gibt's Apfelbäume? Die mag Emil sehr gerne, zum mindestens auf seiner Wanderung durch Niederösterreich", schreibt eine Österreicherin in den Kommentaren unter ein Video von "nordbayern.de".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden