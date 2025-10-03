Alles zu oe24VIP
Kelce-Ex Kayla Nicole feiert beim NFL-Spiel der 49ers – während Taylor Swift ihr Album droppt
© killatrav/Instagram

Eindeutige Geste

Kelce-Ex Kayla Nicole feiert beim NFL-Spiel der 49ers – während Taylor Swift ihr Album droppt

03.10.25, 15:55
Travis Kelce stand am Donnerstagabend indirekt gleich doppelt im Rampenlicht: Während Exfreundin Kayla Nicole beim NFL-Spiel in Los Angeles ausgelassen feierte, sorgte Verlobte Taylor Swift mit ihrem neuen Album für weltweite Schlagzeilen

Im SoFi Stadium verfolgte Kayla Nicole, die Ex des Chiefs-Stars Travis Kelce, das „Thursday Night Football“-Duell der San Francisco 49ers gegen die L.A. Rams in einer luxuriösen Suite. Dort feierte sie ausgelassen mit Claire Kittle, Kristin Juszczyk und weiteren Spielerfrauen. Sogar ein Social-Media-Video zu Metro Boomins Song "Take Me Thru Dere" entstand – mit dem augenzwinkernden Kommentar: "mein Gehirn um 4 Uhr morgens".

In einer benachbarten Loge schmiss Olivia Culpo, Ehefrau von 49ers-Star Christian McCaffrey, eine Party zu Ehren der Verlobung ihrer Schwester Aurora. Mit dabei: das wenige Wochen alte Baby des Paares. Am Ende durfte die rot gekleidete Runde jubeln – die 49ers gewannen nach Verlängerung mit 26:23.

Mehr lesen:

Revanche an Kelce

Taylor Swift und Travis Kelce
© Getty

Ob Travis Kelce die Szenen aus Los Angeles wahrnahm, ist fraglich. Fast zeitgleich dominierte seine Verlobte Taylor Swift das Netz mit ihrem Album "The Life of a Showgirl". Der Song "Wood" vom Album enthält auffallend intime Zeilen, in denen Swift ihre Liebe zu Kelce betont und frühere Enttäuschungen hinter sich lässt. Beobachter werten die Texte als klares Bekenntnis zum Football-Star und einer intimen Beicht über ihr Sex-Leben.

Taylor Swift

Taylor Swift

© UniversalMusic

Das Paar, das im "New Heights"-Podcast immer wieder Einblicke in seine Beziehung gibt, hatte zuletzt seine Verlobung bekanntgegeben. Travis machte Taylor in Missouri einen Antrag – sie sagte "Ja". Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist noch offen.

