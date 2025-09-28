DARUM verließ Taylor Swift die Hochzeit von Selena Gomez frühzeitig

Taylor Swift war Blumenmädchen auf der Hochzeit ihrer besten Freundin Selena Gomez – musste die Feier jedoch frühzeitig verlassen, um rechtzeitig zum Footballspiel ihres Verlobten zu kommen

Am Samstagabend gab Selena Gomez (33) ihrem Partner Benny Blanco (37) an der Pazifikküste in Kalifornien das Jawort. Taylor Swift (35) war dabei nicht nur Gast, sondern hatte die Ehre, Blumenmädchen zu sein.

Talyor Swift und Selena Gomez © Getty Images

Doch nur wenige Stunden nach der Zeremonie machte sich Swift laut "Daily Mail" gegen 23:30 Uhr schon wieder auf den Weg zum Flughafen, um einen Privatjet zurück nach Missouri zu besteigen. Hintergrund war das Footballspiel ihres Verlobten Travis Kelce (35), das am Sonntag im Arrowhead-Stadion gegen die Baltimore Ravens stattfand. Damit unterstreicht Swift erneut, wie sie ihre vollen Terminpläne mit persönlichen Prioritäten koordiniert.

© Getty

Glamouröse Hochzeit

© instagram/selenagomez

Die Hochzeit fand in einem exklusiven Anwesen mit Blick auf den Pazifik statt. Festlich dekorierte Pavillons und zahlreiche Blumen verwandelten das Gelände in ein romantisches Lichtermeer. Unter den Gästen waren unter anderem Komiker Erik Andre sowie Schauspieler Steve Martin (80) und Paul Rudd (56). Bereits am Vorabend hatten die Stars an einem Probeessen im luxuriösen Stadtteil Hope Ranch teilgenommen.