Taylor Swift bricht mit neuem Album "The Life of a Showgirl" wieder alle Rekorde

Taylor Swift (35) bringt ihr neues Studioalbum "The Life of a Showgirl" heraus – und entfacht damit weltweit Begeisterung

Das zwölfte Studioalbum der US-Sängerin wurde am heutigen Freitag veröffentlicht und sorgt schon vorab für Rekorde. Mit über fünf Millionen Pre-Saves auf Spotify stellte "The Life of a Showgirl" eine neue Bestmarke auf. Auch bei iTunes löste die Ankündigung einen Run auf exklusive Bonusversionen aus. Bekannt gegeben hatte Swift die Veröffentlichung bereits am 12. August 2025: Während eines Countdowns auf ihrer Webseite und schließlich im Podcast New Heights, moderiert von ihrem Verlobten Travis Kelce und dessen Bruder Jason. „Ich weiß, welchen Druck ich damit auf dieses Album ausübe; aber es ist mir egal, weil ich es so sehr liebe“, erklärte die Musikerin selbstbewusst.

Songs und Sound

Taylor Swift © UniversalMusic

Das Album umfasst 12 Songs, entstanden größtenteils 2024, teils während der Europa-Etappen ihrer Eras Tour. Für die Produktion holte Swift erneut die schwedischen Erfolgsproduzenten Max Martin und Shellback ins Studio. Beide stehen für tanzbaren Upbeat-Pop, den Swift bereits auf „1989“ oder „Reputation“ erfolgreich umsetzte. Die Lead-Single „The Fate of Ophelia“ wird gemeinsam mit dem Album veröffentlicht und greift literarische Motive aus Shakespeares Hamlet auf. Zu den weiteren Titeln zählen „Elizabeth Taylor“, „Opalite“, „Eldest Daughter“, „Honey“ oder „CANCELLED!“. Im Song „Father Figure“ ist eine Interpolation aus George Michaels gleichnamigem Hit zu hören.

Mehr lesen:

Taylor Swift © UniversalMusic

Ein Highlight ist das Feature mit Sabrina Carpenter im Titelsong „The Life of a Showgirl“. Kritiker feiern die Mischung aus Glamour, Melodie und emotionaler Tiefe bereits als eine Rückkehr zum opulenten Swift-Pop.

Taylor Swift "The Life Of A Showgirl" © UniversalMusic

Release-Spektakel

Taylor Swift © UniversalMusic

Für den Launch inszenierte Swift ein weltweites Marketing-Spektakel: In über 50 Ländern laufen Release-Partys in Kinos, darunter 21 Cineplexx-Kinos in Österreich, wo bereits 6.000 Tickets verkauft wurden. Fans in Wien sollen sich im Orange-Look oder im Showgirl-Stil kleiden – mitsamt Tanzstimmung.

Parallel stärkte Swift ihre künstlerische Freiheit: Erst kürzlich erhielt sie die Rechte an den Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben zurück – ein Schritt, der ihr mehr Kontrolle über ihr Gesamtwerk verschafft.