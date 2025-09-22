Taylor Swift lässt schon wieder Hollywood zittern

Am 3. Oktober bringt Taylor Swift die neue CD „The Life Of A Showgirl”. Ein sicherer Nummer-eins Hit den sie auch mit einem Kino-Event begleitet. Auch der bricht schon wieder alle Rekorde.

2023 brach Taylor Swift mit ihrem Konzertfilm „The Eras Tour“ alle Rekorde: 267,1 Millionen Dollar Kassa. Der erfolgreichste Musikfilm aller Zeiten mit einem Traumstart von satten 93 Millionen Dollar in den USA und einem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Sowie einem Reingewinn von 172 Millionen Dollar, denn Marketing-Genier Swift hat ja den Film nicht nur selbst produziert, sondern auch gleich direkt an die Kinokette AMC verkauft. Vorbei an alle Hollywoodstudios.

© Instagram/Taylor Swift

© Instagram/Taylor Swift

Jetzt will sich die Popkönigin selbst übertrumpfen. Vom 3. bis 5. Oktober ruft sie in den USA mit “The Official Release Party of a Showgirl” zur Kino-Präsentation ihrer neuen CD „The Life Of A Showgirl”, mit der sie wieder weltweit Platz 1 erobern wird, auf und lässt damit schon wieder Hollywood zittern. 15 Millionen Dollar Kassa nach nur 24 Stunden im Vorverkauf!

© Instagram/Taylor Swift

© Instagram/Taylor Swift

Insider rechnen deshalb schon mit einem Box-Office-Ergebnis von über 50 Millionen Dollar. Damit könnte Swift einmal alle für dasselbe Wochenende geplanten Filmstarts übertrumpfen. Das bereits in Venedig mit 15 Minütigen Ovationen gefeierte Sportsdrama „The Smashing Machine“ mit Dwayne Johnson, den Horrorthriller „Bone Lake“ und sogar den Re-release von „Avatar: The Way of Water“.

© Instagram/Taylor Swift

© Instagram/Taylor Swift

In Österreich soll der Swift-Event am 4. und 5. Oktober in den UCI-Kinos laufen. Zu sehen gibt es das Musikvideo zu „The Fate of Ophelia“ sowie Behind-the Scenes-Material von den Musikvideo-Dreharbeiten, außerdem „Taylors bisher unveröffentlichte, persönliche Gedanken zu den Songs ihres zwölften Studioalbums“. Der Vorverkauf startet am 23. September um 15 Uhr.