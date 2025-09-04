Swift plant Sommer-Hochzeit mit Travis Kelce auf Rhode Island

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) wollen im kommenden Sommer heiraten – und zwar in Rhode Island. Das verriet ein Insider gegenüber "Page Six". Damit nehmen die Grammy-prämierte Sängerin und der NFL-Star nach ihrer Verlobung Ende August nun auch Kurs auf den nächsten großen Schritt

Während einige Medien berichtet hatten, das Paar lasse sich Zeit, sagte ein Insider: „Sie heiraten nächsten Sommer in Rhode Island. Sie hat es eilig, Kinder zu bekommen.“ Laut "Page Six" soll die Zeremonie privat im Kreis von Familie und engen Freunden stattfinden – „zwan­g­loser, als viele denken“. Rhode Islands Gouverneur Dan McKee nutzte die Gelegenheit, um Werbung für seinen Bundesstaat zu machen. In einem Social-Media-Post schrieb er: „Rhode Island hat einige der besten Hochzeitslocations der Welt.“ Ob Swift und Kelce tatsächlich in Swifts eigener Villa in Westerly feiern oder eine Location in der Umgebung wählen, ist noch offen.

© oe24

Umbau für Millionen

Fest steht: Swifts Anwesen in Watch Hill wird derzeit umfassend renoviert. Laut Providence Journal entstehen ein neuer Flügel mit großem Schlafzimmer, mehreren Bädern und moderner Küche – Kostenpunkt: rund 1,7 Millionen Dollar. Swift hatte die Villa 2013 für 17,5 Millionen Dollar gekauft. Sie verfügt bereits über acht Schlafzimmer, zehn Bäder, einen Pool und weitläufige Gärten. Berühmt wurde das Haus durch ihre glamourösen 4.-Juli-Partys, zuletzt waren dort Kelce und sein Chiefs-Teamkollege Patrick Mahomes zu Gast.

Taylor Swifts Anwesen auf Rhode Island © Getty

Swift verewigte das Anwesen 2020 in ihrem Song „The Last Great American Dynasty“, der von der früheren Besitzerin Rebekah Harkness erzählt – einer Society-Lady, die dafür bekannt war, den Pool mit Champagner zu füllen.

Kinderwunsch und Antrag

Die Verlobung gaben Swift und Kelce am 26. August auf Instagram mit romantischen Fotos bekannt, versehen mit dem Kommentar: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“ Im Podcast „New Heights“ sprach Kelce später über seinen Antrag: Eigentlich wollte er auf dem Wasser um ihre Hand anhalten, entschied sich dann aber für etwas „Taylor-mäßigeres“.

© Instagram

Sein Ratschlag: „Kenne deinen Partner, tue es aus den richtigen Gründen – dann wird alles wunderschön sein.“