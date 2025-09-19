Swift gegen Adele: Giganten-Duell um Super-Bowl-Auftritt

Alle Jahre wieder wird wie wild um den Halbzeit-Act beim Super Bowl spekuliert. Nun soll sich ein absolutes Gigantenduell um den Prestige-Auftritt herauskristallisieren.

Die Super-Bowl-Halftime-Show zählt mit Abstand zu den prestigeträchtigsten Auftritten der Pop-Kultur und das, obwohl der Künstler selbst für den Auftritt kein Geld kassiert. Seit Wochen wird gerätselt, wer am 8. Februar im Levi's Stadium von Santa Clara zur Pause des NFL-Finales die Bühne betreten wird. Mittlerweile dürfte es zwei ganz klare Favoritinnen geben und es deutet alles auf ein Mega-Duell der Pop-Königinnen hin.

Denn während NFL-Boss Roger Goodell mit einem Auftritt von Taylor Swift liebäugelt, soll es laut Insidern fortgeschrittene Gespräche mit niemand Geringerem als Pop-, Soul-, Jazz- und R&B-Sängerin Adele geben, die im Sommer 2024 mit ihren historischen München-Konzerten 730.000 Fans nach Deutschland lockte.

Adele ändert ihre Meinung

2016 sagte die 37-Jährige einen Auftritt im Super Bowl ab, weil es ihrer Meinung nach dabei nicht um Musik ginge. "Ich kann nicht tanzen oder so etwas", meinte sie damals in einem Interview mit BBC. Von 2022 bis 2024 begeisterte sie auch tausende Fans mit einer eigenen Show in Las Vegas, eine Erfahrung, durch welche die 16-fache Grammy-Siegerin sich scheinbar auch den großen Auftritt bei der "Apple Music Halftime Show" zutraut.

Doch im Duell um den Milliarden-Auftritt steht ihr niemand Geringerer als Taylor Swift gegenüber. Der NFL-Boss meinte, angesprochen darauf, ob es eine Chance gibt, dass die mit NFL-Star Travis Kelce frisch verlobte Swift auftreten könne: "Vielleicht." Bastelt er etwa im Hintergrund an dem ganz großen Coup?

50 Millionen Dollar für 15 Minuten Show

Dabei bekommt die beste Football-Liga der Welt noch richtig viel Geld. 50 Millionen Dollar pro Jahr zahlt Apple Music für die Namensrechte der etwa 15-minütigen Show. Die Interpreten erhalten für den Auftritt keinen Cent, allerdings wird die ganze Show bezahlt, die bislang teuerste Performance lieferte "The Weeknd" 2021 mit 17 Millionen Dollar ab.

Doch der Wert des Auftritts ist unbezahlbar. 2017 steigerte etwa Lady Gaga ihre Verkäufe nach der Show um sagenhafte 1.000 Prozent, kaum vorstellbar, welche Rekorde Swift oder Adele dann brechen könnten. Lange wird man auf die Verkündung nicht mehr warten müssen. Traditionell wird Ende September verkündet, wer im Februar die große Ehre hat, vor über 800 Millionen Menschen weltweit auftreten wird.