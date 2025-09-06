Travis Kelce: Das ist Mr. Swifts Villa in Florida

775 prachtvolle Quadratmeter, ein eigener Bootssteg und sechs Schlafzimmer: Travis Kelce trainiert im Luxus.

An Immobilien mangelt es Travis Kelce (35) eigentlich nicht: Der Football-Star, der bei den Kansas City Chiefs auf der Position des Tight Ends spielt, besitzt ein Anwesen in Leawood (Kansas) und eine große Wohnung in Orlando (Florida). Dazu verbringt er viel Zeit in den Villen seiner frischgebackenen Verlobten: Gerade hat er um die Hand von Superstar Taylor Swift (35) angehalten. Trotzdem hat der Profi-Sportler für die Vorbereitung auf die neue Football-Saison, die jetzt startet, um kolportierte 100.000 Dollar im Monat (ca. 85.300 Euro) ein prachtvolles Anwesen mit 775 Quadratmetern gemietet, in dem er während seines Off-Season-Trainings residiert hat.

Training im Fokus

Eingezogen ist Travis hier schon im April, gemeinsam mit seiner Kollektion an Luxusautos, seinem Kumpel Ross Travis, einem ehemaligen Footballer, und seinem persönlichen Koch Kumar Ferguson, der das Mastermind hinter seinem ausgeklügelten Ernährungsplan ist.

Das Trio hat in der Villa, deren Wert auf 20 Millionen Dollar (rund 17 Millionen Euro) geschätzt wird, viel Platz. Sechs Schlafzimmer und sieben Bäder reichen auch noch aus, wenn Kelces Herzdame Taylor Swift auf Besuch kommt. Nicht nur die Größe der Immobilie überzeugte den Sportler, auch die Lage ist erstklassig: Die erst 2020 erbaute Villa liegt in Boca Raton, einer Stadt im Palm Beach County. Natürlich befindet sie sich in einer geschlossenen Wohnanlage und bietet damit die gewünschte Privatsphäre. Außerdem ist der Fitnessclub Johnny O‘s ganz in der Nähe, der als „Südfloridas größte In- und Outdoor-Trainingseinrichtung“ gilt. Dort wurden auch Travis Kelce und sein Tross gesichtet.

Top-Ausstattung

Zur Regeneration nach den fordernden Trainingseinheiten findet der Sportler in der Villa alle Annehmlichkeiten, die er sich wünschen kann. Das fängt im Master-Schlafzimmer mit einer Kaminwand aus Quarzit an. Außerdem gehören zu dem Luxus-Domizil ein privater Bootssteg, ein Infinity-Pool mit Wasserfallkante und ein gepflegter Garten mit Lounge- und Essbereichen sowie einem Sonnendeck.

Außerdem ist die Villa mit mehreren Wohnzimmern ausgestattet und bietet ihren Bewohnern mit einem Billardtisch und einem Medienraum viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Koch Kumar kann sich in einer hochmodernen Gourmetküche austoben, die mit einer tollen Ausstattung und eleganten Fronten punktet. Neben einer Kochinsel gibt es eine eigene Frühstücksbar. Beides ist aus dunklem Holz, zu dem weiße Arbeitsflächen einen schönen Kontrast erzeugen. Das Farbschema zieht sich durch alle Räume – Elemente aus dunklem Holz treffen auf Weiß, helles Grau und zartes Beige.

Liebesnest gesucht

Ein Umzug steht trotzdem bald wieder an: Nachdem die Footballsaison für Travis gestartet ist, hat sich sein Lebensmittelpunkt wieder nach Kansas verlagert. Und vielleicht bezieht er bald ein neues Luxus-Anwesen, das diese Immobilie in den Schatten stellt – gemeinsam mit seiner künftigen Ehefrau Taylor Swift.