Travis Kelce: So schwärmt er von seiner Verlobung mit Taylor Swift
Emotionale Worte

Travis Kelce: So schwärmt er von seiner Verlobung mit Taylor Swift

03.09.25, 20:24
US-Football-Profi Travis Kelce (35) hat sich erstmals nach der Verlobung mit Pop-Superstar Taylor Swift (35) zu Wort gemeldet – und dabei nicht mit Gefühlen gespart

In einem kurzen Trailer zum Podcast New Heights, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert, sprach der Sportler offen über den besonderen Moment: „Es hat wirklich Spaß gemacht, allen zu erzählen, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringen werde.“

Dank für die Unterstützung

Kelce bedankte sich zudem bei Fans und Wegbegleitern: „Ich bin allen dankbar, die sich gemeldet und etwas geschickt haben, und für all die Posts und die ganze Aufregung, die herrscht.“ Der Clip war rund 30 Sekunden lang, die vollständige Podcast-Folge soll am Mittwoch erscheinen.

Verlobung Ende August

Am 26. August hatten Kelce und Swift mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung öffentlich gemacht. Mit den Worten „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“ teilten sie den Moment mit der Welt. Über einen möglichen Hochzeitstermin ist bisher nichts bekannt.

