Exklusiver Einblick in Taylor Swifts Sommerhaus am Meer

Einst war das Anwesen an der Küste von Cape Cod das Liebesnest von Taylor Swift: idyllisch, zurückgezogen und in bester Nachbarschaft. Jetzt sucht ihre ehemalige Residenz einen neuen Besitzer.

Es war nur ein Sommer, den Taylor Swift (35) in Cape Cod, einer Halbinsel im Südosten des US-Bundesstaats Massachusetts, verbracht hat. Dann zerbrach ihre kurze Romanze mit Conor Kennedy (30), einem Sohn des umstrittenen amerikanischen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr., und sie verkaufte ihr Anwesen, das ganz in der Nähe des Grundstücks der Polit-Dynastie liegt. Jetzt, zwölf Jahre nachdem sie sich von Kennedy und ihrem idyllischen Plätzchen am Meer getrennt hat, sucht Swifts einstiges Liebesnest wieder neue Besitzer.

Das Ferienhaus liegt direkt am Wasser und hat einen eigenen privaten Zugang zum Meer. Hier kann man sich an warmen Sommertagen erfrischen oder das Rauschen des Meeres genießen. Die weiß vertäfelten Häuser vor der rauen Atlantikküste wirken reizend und tragen zum malerischen Ortsbild bei.

Rückzugsort

Das Anwesen befindet sich in Hyannis Port, einem exklusiven Sommerörtchen an der Küste, und liegt auf einem kleinen Hügel, direkt am Wasser. Aus dem Haus überblickt man den Nantucket Sound. Zum Meer sind es nur ein paar Schritte über einen Privatstrand. Wer lieber im Garten bleibt, findet auf dem 4.450 Quadratmeter großen Grundstück einen beheizten Pool.

Sommerfrische auf viel Platz

Mit 465 Quadratmetern Wohnfläche ist die Urlaubsresidenz durchaus geräumig und wartet mit acht Schlafzimmern und sieben Bädern auf – ideal, um hier im Sommer seine Zelte aufzuschlagen und während der warmen Jahreszeit Freunde oder Verwandte einzuladen.

Viel Charme. Das in den 1920er-Jahren erbaute Haus bettet sich harmonisch in seine Umgebung ein und hat dank der traditionellen weiß getünchten Holzvertäfelungen, die man auf Cape Cod häufig sieht, einen zauberhaften Charme. So hell und freundlich, wie es von außen wirkt, gestaltet es sich auch im Inneren. Die großen Fenster erlauben einen nahezu ungehinderten Blick auf das Meer und lassen viel Licht in die gemütlichen Räume. Neutrale Töne und weiche Materialien passen hervorragend zu dem alten Holzboden und schaffen ein einladendes Ambiente.

Rückzugsort. Die Veranda ist nach allen Seiten verglast. Die Schaukelstühle sind aus diesem Ambiente nicht wegzudenken, durchbrechen dank ihrer modernen Form mit einem reduzierten Rahmen aus dunklem Metall aber das Klischee. Dazu ergänzt der schlichte runde Glastisch das zeitgemäße Ensemble.

Leben im Freien

Das Leben auf der atlantischen Halbinsel spielt sich vorwiegend im Freien ab. Von der entzückenden Veranda mit modernen Varianten des Schaukelstuhls bis zur Feuerstelle gibt es alles, was man sich für heiße Sommertage und laue Nächte wünschen könnte.

Im Wert gestiegen. Seit Taylor Swift ihr Ferienhaus auf Cape Cod Anfang 2013 für rund fünf Millionen Euro verkauft hat, wurde es modernisiert. Jetzt wird es für rund 13,3 Millionen Euro (14,995 Millionen Dollar) angeboten. Dafür gehören den neuen Besitzern nicht nur Haus, Garten und Meerzugang, auch eine Garage für drei Autos ist dabei. Ebenso im Preis inbegriffen: die komplette Einrichtung. Das Anwesen wird „BYOC“ angeboten – bring deinen eigenen Cardigan. Also Koffer auspacken und wohlfühlen!