× Jessica Chastain: So opulent wohnt der Hollywood-Star in New York

Wie einst Komponist Leonard Bernstein wohnt Schauspielerin Jessica Chastain – in einem Luxus-Apartment in New York, das die Oscarpreisträgerin nun um 7,45 Millionen Dollar verkaufen möchte.

Wer das Brownstone-Gebäude an der Seventh Avenue und 57th Street in Midtown Manhattan betritt, kann förmlich Geschichte spüren. „The Osborne“, auch „205 West 57th Street“ genannt, lässt nicht nur mit opulenten Stiegenaufgängen, Deckenfresken und Marmorböden staunen – auch die Namen der Bewohner:innen des luxuriösen Apartmenthauses, dessen Basis einst von James Edward Ware 1883 geschaffen wurde, sind durchaus beeindruckend. Zu ihnen zählte auch das US-Musikgenie Leonard Bernstein (1918-1990) – bekannt für seine „West Side Story“, aber auch für seinen exquisiten Geschmack. Ebendiesen lebte er auch in dem 350 Quadratmeter großen Apartment aus, das der Komponist von 1951 bis circa 1960 bewohnte. Hier entstand wohl auch der Großteil seines berühmten Werks und viele andere Musicals, die Musikgeschichte schrieben.

The Osborne zählte in den 1880er-Jahren zu den ersten Luxusapartmentgebäuden New Yorks. Das imposante Entrée führt zu Wohnungen, wie der 350 Quadratmeter-Residenz von Jessica Chastain. © HGM-Press ×

Jessica Chastains West Side Story

Das historische Flair der prachtvollen, dank deckenhoher Fenster lichtdurchfluteteten Wohnung dürfte auch Hollywood-Star Jessica Chastain (47) überzeugt haben. Die Schauspielerin, die für die Hauptrolle in „The Eyes Of Tammy Faye“ 2021 einen Oscar einheimste, erwarb die aufwendig restaurierte Luxusbleibe 2015. Jetzt, knapp zehn Jahre später, hat die rothaarige Beauty wohl genug historische New York-Luft geatmet – sie will die Wohnung verkaufen.

Die gebürtige Kalifornierin zog es vor einigen Jahren nach New York. 2015 kaufte sie die Wohnung im legendären „The Osborne“. © HGM-Press ×

Um 7,45 Millionen Dollar ist Chastains Prachtstück zu haben. Dafür hält die Immobilie in New Yorks bester Lage alles parat, was das extravagante Herz begehrt. Die Wohnung mit vier Schlafzimmern und vier Badezimmern ist voller historischer Stücke aus der goldenen Zeit, als „The Osborne“ noch eines der ersten großen Luxusapartmentgebäude der Stadt war. Einzigartig sind zweifelsohne die meterhohen Mahagoni-Vertäfelungen in den einzelnen Räumen, kunstvoll geschnitzte Türen, glamouröse Vintage-Kronleuchter sowie die außergewöhnlichen Tapezierungen. Den Feinschliff an Opulenz verleihen der Wohnung die Buntglasfenster von Tiffany, die in den Erkerfenstern besonders gut zur Geltung kommen.

© HGM-Press ×

Für Behaglichkeit sorgen wiederum insgesamt fünf funktionstüchtige Kamine und eine Vielzahl an gemütlichen Sofas, Fauteuils und eleganten Stehlampen in den Ecken der großen Zimmer. Dass die Einrichtung vor allem aus Antiquitäten besteht, versteht sich von selbst. Wer hier etwas Modernes sucht, wird wohl nur in der überdimensionalen, voll ausgestatteten Wohnküche fündig, die sich durch eine praktische wie auch stylische Rollleiter auszeichnet.

Die Wohnküche vereint Stil und Funktionalität. Die hohen Räume wurden auch optimal für Stauraum genutzt – die Rollleiter entlang der Küchenzeile ist nicht nur praktisch, sondern auch ein cooles Designelement. © HGM-Press ×

Die Hauptschlafzimmersuite in der L-förmigen Einheit in der vierten Etage verfügt über eine kupferverkleidete Badewanne und eine Wand aus Spiegelschränken. Mehr Privatsphäre hat man in den vier hell, aber im Vergleich zum Rest der Wohnung schlicht eingerichteten Badezimmern.

Vier Schlafzimmer bieten ausreichend Platz für Familie und Freunde. Auch hier wurden außergewöhnliche Tapeten verwendet. © HGM-Press ×

Das glanzvolle Star-Leben geht aber im „The Osborne“ freilich über die Wohnungstür hinaus. Das Gebäude verfügt nicht nur über eine atemberaubende Lobby mit Marmor, Mosaiken, vergoldeten Oberflächen und Bleiglas – im neu renovierten Fitnessstudio kann gesportelt und auf der Dachterrasse mit Blick auf den Central Park gechillt werden.