Malibu-Strandhaus der Luxusklasse: Zuhause bei Supermodel Karlie Kloss

Es läuft rund im Leben von Supermodel Karlie Kloss – auch in Sachen Wohnen. Soeben zog sie in das legendäre „Wave House“ in Malibu.

Schönheit ist ihr Geschäft, aber auch ihre private Passion. Weshalb das 32-jährige US-Topmodel Karlie Kloss jetzt wohl auch bei dieser Traumimmobilie zuschlug: Um satte 29,5 Millionen Dollar erwarb die zweifache Mutter zusammen mit ihrem supereichen Ehemann, dem Risikokapitalanleger und Investor Joshua Kushner (39), ein kalifornisches „Strandhaus“ der Luxusklasse.

Rund um die Luxus-Villa ermöglicht eine riesige Terrasse ein Leben im Freien. Hier genießen Topmodel Karlie Kloss und Unternehmer Joshua Kushner nun die Zeit mit ihren kleinen Kindern. © Mega Agency ×

Karlie Kloss zieht ins ikonische „Wave House“

Keine Villa, sondern eine Ikone ist das sogenannte „Wave House“ in Malibu bereits seit den 1950er-Jahren, in denen es von Star-Architekt Harry Gesner entworfen wurde. Schließlich sticht das Haus mit seinem einzigartigen, geschwungenen Dach mit handgeschnittenen, schuppenartigen Kupferschindeln zwischen all den Traumvillen am berühmten Beach hervor. An eine Welle soll die Konstruktion, die auch dem Grundriss des berühmten Opernhauses in Sydney ähnlich ist, erinnern.

Einzigartig ist das in den 1950er-Jahren entworfene Haus, das sich mit seiner runden Bauweise und einem wellenförmigen Dach perfekt in die Kulisse des Strands von Malibu einfügt. © Mega Agency ×

Auf der perfekten Welle schwebt man auch, wenn man in den Innenbereich des 575 Quadratmeter großen Hauses vordringt, das sich auf Stelzen über dem rund 4.000 Quadratmeter großen Eigengrund optisch erhebt. Insgesamt sechs Schlafzimmer und acht Badezimmer bieten Supermodel Karlie Kloss, ihrer Familie und Freunden ausreichend Platz für eine Auszeit mit atemberaubendem Blick aufs Meer. Dank der Rundbauweise und raumhoher Fensterfronten ist einem ein solcher übrigens nahezu von jedem Raum gewährt. Besonders im Herzstück des „Wave House“, dem runden Wohnzimmer mit überdimensionaler runder Couchlandschaft und einem stylischen offenen Kamin, lässt sich Luxus-Malibu-Feeling genießen.

Ausreichend Platz für Familie und Gäste bietet auch der Essbereich, der direkt an das riesige Wohnzimmer mit überdimensionaler Couchlandschaft anschließt. Zartes Blau in den Stühlen schafft eine perfekte Verbindung zur Farbe des Ozeans. © Mega Agency ×

Passend zum Blau des Ozeans ist nicht nur die Wellenform der Villa, sondern auch die Farben der Inneneinrichtung. Strahlendes Weiß, zartes Hellblau und elegantes, helles Holz überlassen der Naturkulisse die große Bühne. „Das Haus ist beeindruckend und vermittelt gleichzeitig ein Gefühl der Entspannung“, erklärt Immobilienmaklerin Dena Luciano die Anziehungskraft des Objekts, das Karlie Kloss und Joshua Kushner auch in ihren Bann zog. Dabei dauerte es jedoch einige Zeit, bis das Anwesen, auf dem sich auch ein separates Gästehaus und eine Garage befinden, an die beiden verkauft wurde. Schließlich war das „Wave House“ zunächst mit einem Megapreis von 49,5 Millionen Dollar ausgeschrieben. Das geschäftstüchtige Powercouple Kloss-Kushner ergatterte die Villa, in der einst Rod Stewart und bis 2022 Musiklegende Mo Ostin wohnten, somit quasi zu einem Spottpreis.

Entspannter Luxus, aber gediegene Räume, die durch ihre Formen auf verschiedenen Ebenen der Villa Einzigartigkeit verleihen. © Mega Agency ×

Ein Alleinstellungsmerkmal hat die Luxusimmobilie im Vermögen der Laufsteg-Ikone und des Top-Unternehmers jedoch keinesfalls: die Eltern des 3-jährigen Joseph und des einjährigen Elijah Jude besitzen bereits in Miami ein Prachtanwesen, das sie um 23,5 Millionen erwarben, und in New York eine Immobilie im Wert von 42,5 Millionen Dollar. Ihre Sammlung rundet das „Wave House“ zweifelsohne und im wahrsten Sinne des Wortes ab. „Ich wollte, dass das Haus wie eine riesige Welle auf dem Höhepunkt ihrer Kraft aussieht“, sagte einst Architekt Harry Gesner, der 2022 verstarb, über das Prunkstück. Dessen Schönheit wurde nun zur einzigartigen Kraftquelle für eine Schönheit.