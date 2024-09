Hilary Swank: So wohnt die Oscar-Preisträgerin über den Dächern New Yorks

Ein unschlagbarer Blick über Manhattan und schickes Interieur: Hollywood-Star Hilary Swank weiß, wie man wohnt.

Eine Wohnung wie diese findet man nur selten: Im 16. Stock des prestigeträchtigen New Yorker Superior Ink Buildings hat keine Geringere als Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (50) sich eine geschmackvolle Wohnung eingerichtet. Durch die Fenster des schicken City-Apartments überblickt man die Stadt und hat eine ungehinderte Sicht auf den Hudson River.

Stadtwohnung mit Blick über New York: Im schönen Künstlerviertel West Village befindet sich Hilary Swanks lässiges City-Apartment im 16. Stock des ikonischen Superior Ink Buildings. Die Aussicht reicht bis zum Empire State Building. © GM-PRESS ×

Swank and the City

Im West Village, einem Stadtteil von Manhattan, liegt Swanks Wohnung sehr zentral und in einer Gegend, in der sich einige Hollywoodstars angesiedelt haben. Es ist hier etwas ruhiger als im pulsierenden Midtown, gleichzeitig findet man aber viele Designerboutiquen und ausgezeichnete Restaurants. Außerdem ist das Viertel mit seinen malerischen Straßen, in denen sich die klassischen New Yorker Backsteinhäuser aneinanderreihen, als hippes Künstlerviertel bekannt, in dem es berühmte Jazzclubs, schöne Pianobars sowie erstklassige Galerien, Kabaretts und Theater gibt. Serienfans pilgern auch gerne ins West Village, um dem Haus der „Friends“ einen Besuch abzustatten oder ein schnelles Erinnerungsfoto vor Carrie Bradshaws Apartment aus „Sex and the City“ zu schießen.

Hollywood-Schauspielerin Hilary Swank („Million Dollar Baby“) verkauft ihre stylische 133-Quadratmeter-Wohnung im Bezirk Manhattan für knapp sechs Millionen Euro. © GM-PRESS ×

Oscarstar mit gutem Wohngeschmack

Die Gestaltung der 133-Quadratmeter-Wohnung hat Robert A. M. Stern, ein bekannter Architekt und der Dekan der Architekturfakultät der amerikanischen Eliteuniversität Yale, übernommen. Nicht nur das Apartment ist luxuriös, auch das Drumherum: Es gibt rund um die Uhr einen Türsteher, einen Concierge, eine Garage mit Parkservice, ein voll ausgestattetes Fitnesscenter mit einem Yoga- und Pilatesstudio, weiters stehen den Bewohnern ein Partyraum mit einer Küche und ein Vorführraum zur Verfügung.

Modern und schlicht: Im Schlafzimmer gehen helle Farben eine entspannende Verbindung mit dunklem Holz ein. Die sparsame Deko hilft beim Abschalten und wirkt sehr aufgeräumt. © GM-PRESS ×

Mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern ist die auffallend helle Eckwohnung, zumindest für Star-Begriffe, relativ überschaubar. Für Hilary Swank ist gerade das perfekt – sie fühlt sich in kleineren Räumen wohler als in manchen gigantischen Palästen ihrer Kollegschaft. Ihr Zuhause ist ihr „sicherer Hafen“, erzählte der gefragte „Million Dollar Baby“-Star in einem Interivew mit „Elle Decor“, in dem sie sich regenerieren und zur Ruhe kommen kann.

In ihren eigenen vier Wänden will Hilary Swank sich vor allem wohlfühlen und entspannen. Ihre Eigentumswohnung hat sie in natürlichen Braun- und Beigetönen eingerichtet, die ruhig wirken. © GM-PRESS ×

Dank der raumhohen Fenster ist das Apartment von Sonnenlicht durchflutet und man genießt aus allen Zimmern eine imposante Aussicht. Swanks Sehnsucht nach Entspannung zeigt sich auch im Interieur. Die Möbel sind in ruhigen Tönen gehalten. Im verbundenen Wohn- und Essbereich dominieren Braun und Beige. Zu dem dunklen Boden und einer Wand aus Altholz hat sie Sofas in Weiß und Creme und weiche Teppiche kombiniert. Dieses Spiel aus hellen und dunklen Elementen ist abwechslungsreich, ohne Auge und Geist zu überfordern.

Die Wohnung ist ein gemütliches Refugium im hektischen New York. Im Arbeitszimmer gibt es genug Stauraum für Bücher und Unterlagen, das Sofa macht den Raum mit Pölstern in warmem Rot. © GM-PRESS ×

Bei den Accessoires übt die Leinwandschönheit sich in Zurückhaltung. Ein paar geschickt platzierte Stücke auf den Tischen zeugen von ihrem sicheren Geschmack und lassen die sorgsam ausgewählte Kunst an den Wänden wunderbar zur Geltung kommen.

Im Bad herrscht Beige vor. Neben der Walk-in-Dusche steht eine große Badewanne. © GM-PRESS ×

Diese Traumwohnung gibt Hilary Swank jetzt auf. Die bezaubernde Eigentumswohnung in großartiger Lage ist für sechs Millionen Euro auf den Markt. Das ist schon fast ein Schnäppchen: Die Mimin versuchte schon letztes Jahr Abnehmer zu finden – da verlangte sie noch 6,6 Millionen Euro. Dass Swank ihr City-Apartment nicht behalten möchte, liegt wohl daran, dass es ihr zu klein geworden ist: 2023 wurden die Aktrice und ihr Mann, der Unternehmer Philip Schneider erstmals Eltern. Mit ihren Zwillingen, ein Bub und ein Mädchen, brauchen sie jetzt etwas mehr Platz und eine kindertauglichere Umgebung.