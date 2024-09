× Pamela Anderson & Co.: Die verrücktesten Privatinseln der Stars

Von Dubai bis in die Bahamas haben sich Stars wie Pamela Anderson, Julia Roberts oder Leonardo DiCaprio einzigartige Refugien gekauft.

Bei exklusiven Immobilien kennen die meisten Promis keine Grenzen. Während einige prachtvolle Villen in Hollywood bevorzugen, investieren andere ihr Vermögen in millionenschwere Anwesen rund um den Globus. Für diejenigen, die das Höchstmaß an Exklusivität suchen, gibt es jedoch nur eine Wahl: den Kauf einer eigenen Privatinsel - ganz ohne Papparazzi, neugierige Blicke und fernab von dem Trubel der Öffentlichkeit.

Die verrücktesten Privatinseln der Stars

Pamela Anderson - Dubai

Während ihrer Beziehung mit Tommy Lee schenkte der Musiker der "Baywatch"-Ikone eine private Insel in Dubai. Das Paar hatte eigentlich vor, die Insel in ein luxuriöses Resort zu verwandeln - doch aus dem gemeinsamen Traum wurde nichts. Kurz daraufhin trennten sich die zwei.

Eddie Murphy - Bahamas

2007 kaufte Eddie Murphy die Insel Rooster Cay auf den Bahamas für 15 Millionen Dollar. Die Insel liegt nahe der Hauptstadt Nassau und bietet ihm die perfekte Ruheoase. Das Eiland bezeichnet er als seinen persönlichen Rückzugsort. Umgeben von kristallklarem Wasser und unberührten Stränden fällt einem die Erholung hier nicht schwer.

Julia Roberts - Bahamas

Ganz entkommt Murphy dem Hollywood-Trubel allerdings nicht. Zu seinen Nachbarn zählt Schauspielerin Julia Roberts, die nicht weit entfernt ebenfalls eine private Insel auf den Bahamas besitzt. Viele Details über den genauen Standort und den Wert ihrer Insel gibt es bis dato allerdings noch nicht.

Jay-Z und Beyoncé - Bahamas

Die Bahamas erfreuen sich in Promikreisen großer Beliebtheit. Einen Katzensprung entfernt befindet sich auch die private Insel von Jay-Z und Beyoncé. Jay-Z kaufte die Insel damals seiner Frau zum fünften Hochzeitstag - angeblich für 4 Millionen Dollar.

Brooke Shields - Emerald Island

Gestrandet auf einer einsamen, tropischen Insel: Ob ihre Hauptrolle in "Die blaue Lagune" (1980) in Brooke Shields wohl den Wunsch weckte, ebenfalls eine private Insel zu besitzen? Die Schauspielerin lebte einige Zeit auf Emerald Island am Chazy Lake im US-Bundesstaat New York. Ein schmaler Damm verband die Insel mit dem Festland. 2001 verkaufte sie die beeindruckende Immobilie.

Leonardo DiCaprio - Blackadore Cay, Belize

2006 entschied Leonardo DiCaprio, sich eine Karibik-Insel zuzulegen. Doch ganz anders als seine Hollywood-Kollegen nutzt er sie nicht für private Zwecke. Stattdessen lässt er ein nachhaltiges Öko-Ressort auf Blackadore Cay vor der Küste von Belize errichten.

Richard Branson - Virgin Islands

Als Gründer der Virgin-Gruppe, liegt es nahe, dass Sir Richard Branson sich seine eigene Virgin-Insel zulegte. Der britische Unternehmer urlaubt regelmäßig auf seiner 30 Hektar großen Privatinsel Necker Island, die zu den Britischen Jungferninseln gehört.

Steven Spielberg - Madeira

"Jurassic Park" war für den Hollywood-Regisseur angeblich der Ausschlag zwei Inseln in einer Gruppe von Vulkanfelsen zu kaufen. Die beiden Inseln, die an einem unbekannten Ort in dem Madeira-Archipel an der Küste Portugals liegen, nutzt Spielberg offenbar um Zeit mit seiner Familie zu verbringen.