Die Villa von Hollywood-Star Michelle Williams können Sie jetzt mieten

Wer möchte in die glamouröse Luxusvilla der Golden-Globe-Preisträgerin ziehen? Michelle Williams bietet ihr imposantes Haus in Brooklyn jetzt zur Miete an.

Eine Golden-Globe-Preisträgerin als Vermieterin kann nicht jeder vorweisen. Dank Michelle Williams (44) ist das möglich, zumindest wenn man 35.000 US-Dollar (ca. 31.750 Euro) im Monat aufbringen kann. Für diese Summe vermietet die Schauspielerin („Brokeback Mountain“) eine Luxusvilla, in der man sich fühlt wie ein Hollywoodstar.

Luxusvilla im historischen Stil: Das 1910 erbaute Haus in Brooklyn erinnert an die prachtvollen Anwesen aus dem Filmklassiker „Vom Winde verweht“. © HGM-PRESS ×

Wohnen mit Hollywood-Flair

Ein wenig erinnert die historisch anmutende Immobilie an die herrschaftlichen Anwesen aus dem Filmklassiker „Vom Winde verweht“ – daher hat sie auch ihren Spitznamen „Tara of Brooklyn“. Tatsächlich stammt das Haus aber nicht aus der Zeit des Sezessionskriegs, in der die Geschichte von Scarlett O‘Hara angesiedelt ist, sondern wurde erst später, im Jahr 1910, erbaut. Williams hat das in die Jahre gekommene Gebäude 2015 erworben und umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen. Jetzt erstrahlt die Villa wieder im alten Glanz und erfüllt gleichzeitig alle Ansprüche modernen Wohnens.

Gemeinsame Mahlzeiten am großen Esstisch: Das Herzstück fürs Familienleben ist ein eckiger Holzstisch mit klaren Linien. Er bildet einen spannenden Kontrast zu dem runden Erkerraum. © HGM-PRESS ×

Auf den ersten Blick fällt einem die Veranda auf, die mit zwei Säulen an den Seiten dem Kolonialstil huldigt. Darüber thront eine charmante Terrasse. An vergangene Zeiten erinnern auch romantische Runderker, Fenster mit liebevollen Details und schmückende Ornamente.

Traumplatz für Bücherfans: In die Bibliothek gelangt viel Tageslicht. Die blauen Bücherregale bieten reichlich Stauraum. Der Luster mit den Hirschköpfen ist ein extravaganter Eyecatcher. © HGM-PRESS ×

Betritt man das Innere des geräumigen Wohnhauses, findet man sich in einem beeindruckenden Foyer wieder. Von da aus gelangt man in die Wohnräume und eine wunderschöne Bibliothek, in der geliebte Bücherschätze ihr Zuhause in blauen Regalen finden. Eine geschwungene Treppe führt in die privaten Räume des oberen Stockwerks.

Viele Betten finden in acht Schlafzimmern und auf rund 600 m2 Wohnfläche Platz. Die Räume sind in hellen Tönen gestaltet und wirken beruhigend. © HGM-PRESS ×

Bei der Gestaltung der 23 Räume, die sich auf 600 Quadratmeter verteilen, hat Williams sich am historischen Ambiente des Gebäudes orientiert und einen modernen Twist reingebracht. So ist es ihr gelungen, den ursprünglichen Charakter zu erhalten, ohne das Haus altmodisch wirken zu lassen. Auch auf Kitsch hat die Schauspielerin verzichtet. Die gelungene Balance aus dekorativen Details und einfachen Elementen erzeugt ein ruhiges, freundliches Gesamtes.

Kleine Oase im Großstadtdschungel. Der liebevoll gestaltete Garten ist über die Veranda erreichbar. Der lange Salzwasserpool ist beheizt und garantiert auch an kälteren Tagen ungetrübtes Badevergnügen. Im gepflegten Außenbereich befindet sich auch ein Brunnen. © HGM-PRESS ×

So wird das gemütliche Wohnzimmer von einer aufwändigen mehrarmigen Leuchte erhellt. Darunter befindet sich eine einladende Sitzgruppe aus unterschiedlichen Möbeln: Matten mit Dreieckspolstern stehen zwischen einem schnörkellosen Sofa und einem bequemen Stuhl. Zum Wohlfühlfaktor für die Bewohner:innen tragen neben einer Fußbodenheizung auch ein beheizter Salzwasserpool, eine Sauna im großen Badezimmer und das hauseigene Gym bei.