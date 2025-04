Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler: "So bleibe ich hirnfit"

Sacher-Grande Dame Elisabeth Gürtler (74) und Toparzt Prof. DDr. Johannes Huber haben zusammen ein Buch geschrieben, in dem sie ihre 14 „Hirnfit“- Geheimnisse verraten.

Am 7. Mai feiert sie ihren unglaublichen 75. Geburtstag – und wie sonst könnte Elisabeth Gürtler diesen begehen als bei der Arbeit. Im Rahmen eines exklusiven Events wird die Powerlady im Wiener Hotel Sacher ihren neuesten Coup feiern: ein Buch, das sie zusammen mit dem renommierten Arzt, Theologen und Bestseller-Autor Prof. DDr. Johannes Huber herausbringt.

Top-Mediziner Prof. DDr. Johannes Huber schrieb zusammen mit Gürtler das neue Buch. © Fuertbauer ×

14-Punkte-Plan gegen Demenz

Am kommenden Montag, 21. April, erscheint „Hirnfit“, in dem das kongeniale Duo – beide stehen mit über 70 mitten im (Berufs-)Leben – seinen 14 Punkte-Plan gegen die gefürchtete Demenz verrät. Ebenso einfache wie überraschende Tipps zur stressfreien Prophylaxe verspricht das Werk der Chefin des Alpin Resort Sacher in Seefeld und des Spitzenmediziners, der von 1992 bis 2011 die klinische Abteilung für gynäkologische Endokrinologie im Wiener AKH leitete.

Am 21. April erscheint „Hirnfit bis 100“ im Verlag edition a. © edition a ×

Gürtlers Longevity-Hotspot in den Tiroler Bergen

Gürtlers Jugendgeheimnis kommt man als Besucher:in ihres Hotels in den Tiroler Bergen auf die Spur. Vor über zehn Jahren zog sich die einstige Opernball-Organisatorin und Direktorin der Spanischen Hofreitschule aus den Geschäften der Hotels Sacher in Wien und Salzburg zurück – nicht jedoch, um in Pension zu gehen, sondern vielmehr, um in Seefeld mit dem Hotel Astoria, das bereits ihre Eltern führten, durchzustarten. Und es ist kein Zufall, dass sich Gürtler in ihrem topsanierten Traumresort, das 2022 zum Alpin Resort Sacher avancierte, dem Thema Longevity verschrieben hat. Schließlich ist die bald 75-Jährige selbst das beste Beispiel in Sachen Best Aging.

© Chris Singer ×

"Wird man gesünder, wenn man aufhört zu arbeiten? Ich glaube nicht."

Tägliche Bewegung – 30 Längen Schwimmen, 10 Minuten auf dem Laufband und Spaziergänge mit dem Hund – zählt zu Gürtlers Fitnessgeheimnissen, ebenso wie Intervallfasten („Damit bringe ich meinen Körper dazu, Resistenzen zu erzeugen“) und tägliche geistige Herausforderungen. „Sie sind eine wichtige Säule eines langen Lebens“, ist sich die Geschäftsfrau sicher. „Wird man gesünder, wenn man aufhört zu arbeiten? Ich glaube nicht. Im Arbeitsleben muss man sich ständig Ziele setzen und man entwickelt Energien, um diese zu erreichen.“ Das Ziel, ihre Gäste nicht nur zu verwöhnen, sondern ihnen auch mittels hochqualifizierter Methoden – von DNA- und Haut-Analysen bis hin zu Kältekammer und Intervall Hypoxie-Hyperoxie Training – zu körperlichem und geistigem Wohlbefinden zu verhelfen, hat Elisabeth Gürtler schon erreicht. Nun möchte sie zusammen mit Prof. DDr. Johannes Huber noch mehr Menschen mit ihrem erfrischenden Lebenskonzept erreichen – und auf einfache Weise „hirnfit“ machen.