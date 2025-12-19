Worst Dressed Stars 2025: Das waren die Fashion-Fails des Jahres

2025 lieferte einige Red-Carpet-Momente, bei denen wir nur staunen konnten - und nicht vor Begeisterung. Von quietschgelben Federn bis zu Leder-Looks, die das Met-Gala-Motto vergessen ließen: Wir zeigen die größten Fashion-Fails des Jahres.

Auch 2025 haben die Red Carpets wieder einige Momente geliefert, bei denen wir uns nur fragen konnten: „Wieso, bitte, wieso?“ Zwischen mutigen Fashion-Statements und fragwürdigen Outfits gibt es einige Stars, deren Looks einfach nicht zünden wollten. Wir haben die größten Fashion-Fails des Jahres für Sie zusammengefasst.

Zoey Deutch - Gotham Awards

Normalerweise weiß Zoey Deutch genau, was ihr steht. Dieses Mal allerdings? Fehlanzeige. Bei den Gotham Awards erschien sie in einem quietschgelben Feder-Look, der mehr an einen explodierten Pfau erinnerte als an glamourösen Red-Carpet-Style. Ein mutiger Versuch, der leider nach hinten losging.

© Getty Images

Melissa McCarthy - Golden Globes

Melissa McCarthy lieben wir alle für ihren Humor – aber ihr Look bei den Golden Globes im Januar war einfach zu viel des Guten. Ein pinkfarbener Jumpsuit mit Cape und Rüschen im Überfluss wirkte eher wie ein modisches Puzzle, das niemand zusammensetzen konnte.

© Getty Images

Jamie Lee Curtis - SAG Awards

Die Schauspielerin zeigte sich am 23. Februar mit einem fedrigen Oberteil, das leider jegliche Silhouette verschluckte bzw. viel eher ihren Hals. Mehr ist hier eindeutig nicht immer besser.

© Getty Images

Katy Perry - Breakthrough Prize

Katy Perry setzte auf ein paillettenbesetztes Kleid mit Netzgewebe und passender Kopfbedeckung. Das Oberteil wirkte unruhig mit dem Netzgewebe, der Hut eng - ein Look, der mehr verwirrte, als dass er beeindruckte.

© Getty Images

Hailey Bieber - Met Gala

Hailey Bieber hielt es schlicht - einfach zu schlicht für die Met Gala. Ein Blazer allein reicht einfach nicht, wenn man sich auf einem der berühmtesten Red Carpets der Welt präsentiert.

© Getty Images

Elle Fanning - Academy Museum Gala

Elle Fannings Outfit war oben wie ein legeres T-Shirt-Kleid, unten ein auffälliger roter Pelzrock. Die Verbindung zwischen Ober- und Unterteil? Fehlanzeige. Der Look wirkte unkoordiniert und wirkte, als hätten zwei Stylisten unterschiedliche Vorstellungen gehabt.

© Getty Images

Kim Kardashian - Academy Museum Gala & Met Gala

Kim Kardashian sorgte gleich doppelt für Kopfschütteln. Bei der Academy Museum Gala trug sie ein braunes, drapiertes Kleid inklusive Gesichtsmaske - ein Schockeffekt, den wir schon zu oft gesehen haben. Bei der Met Gala setzte sie auf ein All-over-Leder-Outfit mit Hut, das weder dem Motto entsprach noch wirklich überzeugte.

Kim Kardashian 1/2

2/2 © Getty Images © Getty Images

Amanda Seyfried - Governors Awards

Im November erschien Amanda Seyfried in einem braunen Kleid mit ungewöhnlichem Ausschnitt, Pelzärmeln, Polka-Dots und einer Schleife, die eher irritierte als begeisterte. Weniger wäre hier definitiv mehr gewesen.

© Getty Images

2025 hat uns gezeigt: Selbst Hollywoods Stars machen mal Mode-Fails.