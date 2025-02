Robert F. Kennedy: Drogenüberdosis, Sex-Exzesse, Selbstmord der Ehefrau - seine dunkle Vergangenheit

Gesundheitsminister kämpfte oft gegen seine "Lustdämonen" die sein Leben bestimmten.

Er hat es weit gebracht - Robert F. Kennedy Jr. hat es vom Anwalt und Umweltaktivisten zum Gesundheitsminister der USA geschafft. #

Schwer drogensüchtig

Doch sein Privatleben ist von Drama und traurigen Ereignissen geprägt. Wie der Journalist Jerry Oppenheimer bereits 2015 in seinem Buch “Robert F. Kennedy, Jr. and the Dark Side of the Dream“ (“Robert F. Kennedy, Jr. und die dunkle Seite des Traums“) schrieb, war das Leben von Kennedy bereits in jungen Jahren von Drogen und Affären geprägt. Nicht nur einmal soll er einer tödlichen Überdosis knapp entkommen sein und daraufhin in eine Entzugsklinik eingecheckt haben.

Familiengeschichte

Bei der tragischen Familiengeschichte - sein Vater Robert F. Kennedy Sr. wie sein Onkel JFK wurden Opfer von Attentaten - ist eine Neigung zu Betäubungsmitteln sicher nicht ganz ungewöhnlich; mittlerweile soll er die Sucht im Griff haben.

Doch eine andere Sucht, die nicht nur ihn betrifft, soll laut Oppenheimer Kennedys Leben und vor allem das seiner Familie nachhaltig zerstört haben. Nämlich seine Sexsucht. Drei Mal heiratete er, doch er war noch nicht geschieden, da war Ehefrau Nummer zwei bereits schwanger. Mit Mary Kennedy bekam er insgesamt vier Kinder. Sie trennten sich 2010 voneinander, nachdem Robert seine Frau viele Male betrogen hatte.

Grausiges Detail

Wollte monogam leben

Mary wiederum soll von all dem am Boden zerstört gewesen sein, weil sie eine monogame Ehe führen wollte. Die beiden versuchten noch eine Paartherapie, doch Robert F. Kennedy Jr. wollte Mary als nicht zurechnungsfähig erklären lassen, um bei der Scheidung (zu der es nicht mehr kam) mehr Macht ausüben zu können.

Pleite

Laut zahlreichen US-Berichten und dem Buch"Ask not - The Kennedys and the Women They Destroyed" soll Mary in den letzten Monaten ihres Lebens pleite und auf die Unterstützung ihrer Freundinnen angewiesen gewesen sein, weil Kennedy ihr kaum Geld zum Leben ließ. Sie erhängte sich 2012.