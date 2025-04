63 Millionen Dollar! Jeff Bezos verkauft sein Anwesen in Washington

Braucht Jeff Bezos etwa noch ein bisschen Kleingeld für seine Hochzeitsparty Ende Juni in Venedig? Kaum vorstellbar – aber trotzdem hat er jetzt sein Anwesen in Washington zu einem Rekordpreis verkauft.

Jeff Bezos ist nicht nur der Gründer von Amazon und Weltraum-Enthusiast mit seiner Firma Blue Origin – er ist auch ein leidenschaftlicher Immobilieninvestor. Über die Jahre hat sich der Tech-Milliardär ein beeindruckendes Portfolio zusammengekauft: Von einer legendären Villa in Beverly Hills über mehrere Etagen in New Yorks luxuriösesten Skyscraper bis hin zu einem historischen Textilmuseum in Washington D.C., das er in ein privates Wohnhaus umwandeln ließ. Seine jüngsten Käufe? Gleich mehrere Anwesen auf der exklusiven Insel „Indian Creek Island“ in Florida – besser bekannt als „Billionaire Bunker“. Wert: rund 237 Millionen Dollar. Ein prachtvolles neues Zuhause für sich und seine künftige Gattin Lauren Sánchez.

Rekordverkauf in Washington

Doch jetzt trennt sich Bezos von einem weiteren Juwel: einem 3,27 Hektar großen Anwesen am Lake Washington, rund sieben Meilen vom Amazon-Headquarter entfernt. Das Haus im noblen Ort Hunts Point erzielte unglaubliche 63 Millionen Dollar – ein Rekordpreis für den Bundesstaat Washington.

Medienberichten zufolge hatte Bezos das Anwesen 2019 für 37,5 Millionen Dollar gekauft, im selben Jahr seiner Scheidung von MacKenzie Scott. Der Vorbesitzer war kein Geringerer als der bekannte Unternehmer und Kunstsammler Barney A. Ebsworth. Verkauft wurde die Luxus-Immobilie jetzt an die Firma Cayan Investments LLC – mit einem satten Gewinn von 25,5 Millionen Dollar für Bezos.

Was bekommt man für so viel Geld? Eine echte Milliardärs-Oase: drei Schlafzimmer, vier Badezimmer, eine professionelle Catering-Küche, ein Spa, ein separates Gästehaus, eine Dachterrasse und natürlich einen privaten Zugang zum See.

Schon im Dezember 2023 kündigte Bezos seinen Umzug nach Florida an: Sein Lebensmittelpunkt ist jetzt in Miami. Steuerlich übrigens auch ein kluger Schachzug – Florida erhebt keine Kapitalertragssteuer, Washington hingegen schon.