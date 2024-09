Nicole Kidman und Keith Urban: Die vielen Luxus-Anwesen des Star-Paares

Nicole Kidman und Keith Urban besitzen ein erstaunliches Immobilienportfolio an Standorten rund um den Globus. Die Schauspielerin und der Sänger und Songwriter sind nicht nur in Beverly Hills, sondern unter anderem auch in Nashville, New York und Sydney zu Hause.

Nicole Kidman und Keith Urban sind viel unterwegs. Während die Oscar-Preisträgerin Filme und Serien auf der ganzen Welt dreht, tourt ihr Ehemann als Countrysänger vor allem durch Nordamerika und Europa. In ihrer über 40-jährigen Karriere ist es daher wenig überraschend, dass das Celebrity-Paar, das 2006 heiratete, in Immobilien in New York City, Beverly Hills, Nashville und Australien investiert hat.

Wir werfen einen Blick auf ihre schönsten Immobilien – von einem idyllischen Anwesen in Tennessee über eine rustikale Farm in Australien bis hin zu zwei luxuriösen Apartments in New York City.

Auf der ganzen Welt zuhause: Die Immobilien von Nicole Kidman und Keith Urban

Idyllische Villa in Tennessee

2007 kauften Kidman und Urban ihr erstes gemeinsames Zuhause – ein 15 Hektar großes Anwesen in Franklin, Tennessee, rund 40 Kilometer von Nashville entfernt. Das große Anwesen ergatterte das Paar beinahe um ein Schnäppchen: "Nur" 2,45 Millionen Dollar zahlten sie laut Medienberichten dafür. Die abgeschiedene Lage mit einer langen Zufahrt durch bewaldetes Gelände führte zu einem roten Backsteinhaus und einem Gästehaus. Das 472 Quadratmeter große Haupthaus hat vier Schlafzimmer und vier Bäder. Besonders beeindruckend ist die Master-Suite mit eigenem Wohnzimmer, Badewanne und einem riesigen begehbaren Kleiderschrank. 2016 wurde das Anwesen für 2,7 Millionen Dollar verkauft.

Hauptresidenz in Nashville

2008 erwarb das Paar ihr zweites Anwesen in Nashville, für 3,5 Millionen Dollar. Das Anwesen, das den Namen "Queen of Northumberland" trägt, erstreckt sich über 8000 Quadratmeter und hat sieben Schlafzimmer, acht Bäder, ein Heimkino und mehrere große Gemeinschaftsräume. Ein Swimmingpool und Tennisplätze befinden sich im großen Garten. Bis heute gilt die Villa als ihr Hauptwohnsitz.

Modernes Anwesen in Beverly Hills

Im selben Jahr investierten Kidman und Urban 4,7 Millionen Dollar in eine moderne Villa im Nobel-Bezirk von Los Angeles, Beverly Hills. Das 369 Quadratmeter große Haus mit fünf Schlafzimmern und vier Bädern hat eine markante Stein- und Betonfassade sowie einen Rundum-Balkon. Schattige Innenhöfe bieten zusätzlich Privatsphäre.

Farm in Australien

2008 schien das Paar in einen regelrechten Immobilienrausch verfallen zu sein und erwarb eine Farm in Sutton Forest, New South Wales, für geschätzte 4 bis 6,5 Millionen Dollar. Das Anwesen umfasst 44,5 Hektar und ein georgianisches Herrenhaus aus dem Jahr 1878. Das Haupthaus verfügt über einen Pool, eine Bibliothek und ein helles Wohnzimmer mit Kamin. Ein Gäste-Cottage und Weiden für Vieh sorgen für ein ländliches Ambiente.

Penthouse in Sydney

2009 kauften die Schauspielerin und der Musiker ein 420 Quadratmeter großes Penthouse in Sydney mit Blick auf die Harbour Bridge für 4 Millionen Dollar. Die Wohnung bietet Zugang zu einer Dachterrasse und verfügt über Annehmlichkeiten wie einen Pool, ein Spa und ein Fitnessstudio. 2011 und 2012 erwarben sie zwei weitere Apartments im selben Gebäude, die sie zu einem großen Penthouse zusammenlegten. 2021 und 2022 erweiterten sie ihren Besitz um zwei weitere Wohnungen im selben Gebäude.

Luxusapartment in Manhattan

2010 investierten Kidman und Urban 10 Millionen Dollar in ein Luxusapartment in West Chelsea, New York. Das 300 Quadratmeter große Apartment bietet drei Schlafzimmer, zwei Terrassen und eine atemberaubende Deckenhöhe von sieben Metern. Besonders spektakulär ist der Blick auf den Hudson River. Ein besonderes Highlight: Die hauseigene Sky Garage (ein futuristischer Autoaufzug) bringt die Fahrzeuge direkt in den 10. Stock des Gebäudes. Der Parkplatz ist also nur wenige Schritte von der Wohnung entfernt.

Wohnung in Tribeca

Eine Wohnung in New York ist für das Celebrity-Couple noch nicht genug. Während der Corona-Pandemie 2020 erwarb das Paar ein Drei-Zimmer-Apartment in Tribeca für 3,5 Millionen Dollar. Die Wohnung in einem denkmalgeschützten Gebäude bietet drei separate Eingänge und beeindruckt mit hohen Decken, gewölbten Fenstern und viel Tageslicht.