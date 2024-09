Jeremy Renner: Exklusiver Einblick ins Luxus-Haus des „Avengers“-Stars

„Avengers“-Star Jeremy Renner gewährt Einblicke in sein Luxus-Zen-Haus in Los Angeles, in das der Hollywood-Star 5, 5 Millionen Dollar investierte. Jetzt ist es um 12, 9 Millionen Dollar zu haben.

Forever-Home nennt Jeremy Renner dieses außergewöhnliche Refugium, das sich der Action-Held im Jahr 2012 zulegte. Kein Wunder, dachte der 53-jährige „Avengers“-Darsteller doch, dass er hier den Rest seines Lebens verbringen würde. Nicht nur weil das 4.800 Quadratmeter große Anwesen in den Hollywood Hills samt der in den 1960er-Jahren errichteten Villa nach seiner Renovierung unfassbar schön ist, sondern vor allem auch, weil Renner nach einem schweren Unfall beinahe zum Pflegefall geworden wäre. Anfang letzten Jahres verunglückte er mit einem Pistenfahrzeug im Schnee, brach sich über 30 Knochen und musste sich zurück in sein aktives Schauspiel-Leben kämpfen. Erholung und Kraft schöpfte er in seinem Zuhause, wo er noch lange Zeit mit Krücken unterwegs war.

„Es ging um Vorlieben und Wünsche“: So erklärt Schauspieler Jeremy Renner (53) seine Investitionen auf dem 4.800 Quadrat-meter-Grundstück in den Hollywood Hills. © HGM-Press ×

Jeremys Haus ist der Renner

Zurück zu den schönen Dingen in Renners Leben – zurück zu dem luxuriösen Zen-Haus in Los Angeles, das der Mime von einem Team, das sonst Zoos entwirft, gemäß seinen Wünschen gestalten ließ. „Es ging um meine Vorlieben“, erklärt Jeremy seine Investition von satten 5, 5 Millionen Dollar in das Anwesen und die darauf befindliche Wohnfläche im Mid-Century-Stil. Das Ergebnis ist beeindruckend: allein die Gartenanlage mit einer riesigen Lagune und einem Wasserfall sucht sogar in Los Angeles seinesgleichen.

Für die Lagunenanlage samt Wasserfällen und exotischen Pflanzen wurde ein Architekt, der sonst Zoos gestaltet, von dem Schauspieler beauftragt. © HGM-Press ×

Nachdem Renner die Größe der Villa im Zuge der Renovierungen auf 830 Quadratmeter verdoppeln ließ, bietet diese nun insgesamt sechs Schlafzimmer und neun Badezimmer. Für gemütliches Flair sorgen Holzbalkendecken, für ausreichend Licht eine Vielzahl an Oberlichtfenstern und Schiebetüren, die wiederum einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich herstellen.

Riesige Schiebeglasfronten sorgen für einen fließenden Übergang zwischen den Innen- und Außenbereichen. Auch im Schlafzimmer fühlt man sich inmitten der Natur. © HGM-Press ×

Ein spektakuläres, mit Spiegeln gesäumtes Wohnzimmer mit Kamin und Bar zählte zu den Lieblingsräumen des Marvel-Stars, der sich nun dennoch von seinem Refugium trennen will. „Es ist Zeit, weiterzuziehen“, sagt er nach seinem Comeback in der dritten Staffel seines Serien-Hits „Mayor of Kingstown“.

Auch die offene Luxus-Küche – mit zwei Kochinseln und modernsten Geräten – spielt alle Stücke. Helle Holzdecken und Designerlampen sorgen auch hier für wohnliches Ambiente. © HGM-Press ×

Für 12,9 Millionen Dollar verkauft Jeremy Renner sein Zen-Haus. Dafür gibt es nicht nur außergewöhnliches Design, sondern auch eine nachhaltige Bauweise. Der Vater einer 11-jährigen Tochter (aus der Beziehung mit Sonni Pacheo, die 2014 in einem Rosenkrieg endete) ließ auf seinem Anwesen in den Hollywood Hills riesige Solarpanele errichten. „Ich glaube, es ist so ziemlich die größte Solaranlage in L.A.“, lachte Renner einmal in einem Interview. „Es wird einige Zeit lang dauern, bis sich diese Investition lohnt.“ Doch auch das hält ihn nicht davon ab, sich von seinem Zuhause zu trennen.

Ein Badezimmer wie im Luxus-Spa – mit Aussicht in die traumhafte Grün-Oase. © HGM-Press ×

Was den Käufer erwartet, ist neben zahlreichen Traumplätzen im Freien, ein Outdoor-Billardtisch, ein Badezimmer, das einem Luxus-Spa gleicht, und eine riesige Küche mit zwei Kochinseln und den modernsten Geräten.

Erholung fand der Marvel-Star nach seinem schweren Unfall in der idyllischen Anlage. Inzwischen ist er wieder fit für ein Billardspiel. © HGM-Press ×

Freunden und Verwandten steht ein separates Gästehaus – wie das Haupthaus mit Blick auf die traumhafte Lagune – zur Verfügung. Dort befindet sich auch ein eigenes Aufnahmestudio, schließlich geht Jeremy Renner immer wieder seiner Musikleidenschaft als Singer-Songwriter, Gitarrist und Schlagzeuger nach. 2020 veröffentlichte er sogar eine eigene CD, die größtenteils in seinem Traumhaus in Los Angeles entstand. Titel: „The Medicine“. „Musik ist Medizin für die Seele“, so der Künstler.

Was viele nicht wissen: Jeremy Renner ist auch leidenschaftlicher Musiker, weshalb er ein eigenes Aufnahmestudio einrichten ließ. © HGM-Press ×

Sein Refugium war dies auch – und wird jetzt wohl bald jemand anderem viele schöne Stunden bescheren. Ganz im Zen-Sinne, wenn nur das nötige Kleingeld vorhanden ist...