× Superstar Nicole Kidman gewinnt in Venedig als beste Schauspielerin

Die Super-Schauspielerin durfte sich freuen.

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman hat bei den Filmfestspielen Venedig den Preis für die beste Schauspielerin gewonnen.

Bester Schauspieler

Als bester Schauspieler wurde der Franzose Vincent Lindon geehrt. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. In "Babygirl" spielt Kidman (57) eine Frau, die lange unterdrückte sexuelle Wünsche auslebt.

Kidman verkörpert eine Geschäftsfrau

Das Erotikdrama der niederländischen Regisseurin Halina Reijn erzählt auf innovative Weise von weiblicher Lust. Kidman verkörpert eine Geschäftsfrau, die eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Praktikanten (Harris Dickinson) anfängt.

Lindon (65) verkörpert im Drama "Jouer avec le feu" von Delphine und Muriel Coulin einen alleinerziehenden Vater, der damit kämpfen muss, dass einer seiner Söhne ins rechtsextreme Milieu abtaucht.

Prestige-Auszeichnung

