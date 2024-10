Am Freitag befasste sich das Bundesverwaltungsgericht in Wien mit der Rückkehr der seit zehn Jahren in Syrien lebenden Salzburgerin Maria G. nach Österreich.

Die Frau verschwand Ende Juni 2014 als 17-Jährige aus ihrem Elternhaus, um sich laut Ansicht der Behörden dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen. Sie bekam zwei Söhne und lebt seit der Zerschlagung der Terrormiliz in kurdischen Internierungslagern. Das Außenministerium weigerte sich bisher aber, sie zurückzuholen. Weitere Infos folgen