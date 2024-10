Eigene Mutter verpfiff Justiz-Flüchtigen (32)

Beim Kaffee Venti klickten die Handschellen. Extragroß war auch aggressive Auftreten des Gesuchten, als die Polizei wegen ihm zur Tür herein kam.

Wien. Durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße erfolgte Donnerstagabend die Festnahme eines Österreichers, nach dem seit dem frühen Nachmittag gefahndet wurde. Der 32-Jährige, der rechtskräftig zu einer fünfmonatigen Haftstrafe wegen schwerer Sachbeschädigung verurteilt worden war und sie schon fast zur Gänze abgesessen hat, war nicht von einem genehmigten Ausgang in die Justizanstalt Wien-Simmering zurückgekehrt.

Der 32-Jährige hatte sich stattdessen mit seiner Mutter in einem Starbucks-Kaffeehaus beim Bahnhof Wien-Mitte getroffen, wobei die Frau erfolglos versuchte ihren Sohn davon zu überzeugen, in die Justizanstalt zurückzukehren und schließlich selbst die Polizei verständigte. Der augenscheinlich alkoholisierte Justiz-Flüchtige zeigte sich den einschreitenden Beamten gegenüber uneinsichtig und aggressiv. In Begleitung von Beamten der Sondereinheit WEGA wurde der Mann schließlich in einem Arrestantenwagen in die JA Simmering zurückgebracht.