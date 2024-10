Rottweiler biss Oma (52) tot - Freispruch

Während die Hundebesitzer, ihre Eltern, auf Urlaub waren, passte die 21-jährige Tochter auf Rottweilerin "Kim" auf. Beim Spielen im Garten büxte die Hündin aus und attackierte eine Familie. Eine 52-Jährige starb. Die Angeklagte wurde am Donnerstag freigesprochen.

NÖ. Die Tragödie ereignete sich im Juli 2023 in Wilfleinsdorf bei Bruck an der Leitha: Damals wurden eine 52-jährige asiatischstämmige Großmutter und ihre Enkelkinder von der Rottweiler-Hündin einer Nachbarsfamilie angefallen und schwer verletzt. Die Frau erlag rund zwei Monate später ihren Verletzungen.

Am Donnerstag stand nun jene 21-jährige Tochter der Hundehalter, die den gemeldeten Listenhund "Kim" - eine vom Militär ausgebildete, aber ausgeschiedene Rottweilerin - zum Zeitpunkt des Vorfalls betreut hatte, nun wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht. Sie bekannte sich von Anfang an nicht schuldig.

Kim sei nie zuvor aggressiv oder auffällig gewesen, beteuerte die Angeklagte. Sie habe damals mit der Hündin im Garten Ball gespielt, der Ball rollte auf die Straße, der Hund hechtete hinterher. Und traf dort ohne Beißkorb und Leine auf die 52-Jährige und zwei ihrer Enkel. Die Tochter rannte hinterher, als zunächst alle ziemlich friedlich verlaufen sein soll. Erst als jemand einen Schuh auf den Hund geworfen haben soll (was aber niemand so bestätigen kann) zuckte "Kim" aus. Und verfiel in einen wahren Blutrausch.

Am 6. Oktober 2023 starb die 52-jährige Großmutter infolge ihrer schweren Bissverletzungen, die zwei Enkelkinder mussten mehrfach operiert werden.

Killer-Hündin besänftigt, betreut, wieder vergeben

Trotzdem wurde die 21-Jährige von allen Vorwürfen freigesprochen. Auch wenn sie Leine und Beißkorb sofort mitgenommen hätte, wäre nicht garantiert gewesen, dass sie die Hündin anleinen hätte können, begründete der Richter. Killer-Hündin "Kim" wurde nach den Ereignissen vom Verein „Teufels Hunde“ im Bezirk Hartberg, einer Einrichtung für Hunde, um die sich nach schweren Bissvorfällen niemand mehr kümmern will, aufgenommen. Und wie auf der Homepage vermerkt steht an einen neuen Halter "vermittelt".