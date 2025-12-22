Alles zu oe24VIP
Nibelungengasse/Schillerpark: Parkplätze weg – Bäume kommen!
Parksituation

Nibelungengasse/Schillerpark: Parkplätze weg – Bäume kommen!

22.12.25, 11:16
Trotz des Schillerparks in unmittelbarer Nähe wurden in der Nibelungengasse etliche "geopfert".

In der Nibelungengasse – das ist die Seitengasse zur Operngasse/Friedrichstraße, die zum Schillerpark führt – wurden in den letzten Wochen fünf junge Bäume gepflanzt. Dafür wurden einige Parkplätze geopfert. Fraglich ist, weswegen – denn der Schillerpark vor der Akademie der Bildenden Künste ist in unmittelbarer Nähe.

Nibelungengasse/Schillerpark: Parkplätze weg – Bäume kommen!
Das Argument der Naherholung kann es ja wohl nicht sein – oe24 hat bei der Stadt angefragt, sobald eine Rückmeldung vorliegt, werden wir diese selbstverständlich bringen.

An die 10 Parkplätze fallen weg

Nibelungengasse/Schillerpark: Parkplätze weg – Bäume kommen!
Konkret wurden fünf Bäume aufgestellt – wobei die mittleren drei bestimmt jeweils zwei Parkplätze in der Nähe einer vielbefahrenen Durchzugsstraße verschwinden. Nimmt man auch noch die äußeren Bäume hinzu, fallen bestimmt acht, wenn nicht sogar 9-10 Parkplätze weg.

