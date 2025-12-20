Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Mariah Carey
© Getty

"All I Want..."

Mariah Carey spricht über ihren legendären Weihnachtssong

20.12.25, 06:55
Teilen

Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle "All I Want For Christmas Is You" in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig - und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. 

Nicht nur beruflich ist Weihnachten für Carey eine erfreuliche Zeit.

 Besuch von Santa Claus 

Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan. Weihnachtslieder singen, Besuch von Santa Claus, der seine Rentiere mitbringt und Schlitten fahren, listete die 56-Jährige im dpa-Gespräch in London auf, was dazugehört.

Mariah Carey spricht über ihren legendären Weihnachtssong
© Sony Music

Luxuriöses Winterdomizil 

Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin, die Zwillinge hat, häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen/Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Vom Erfolg ihres Liedes "All I Want For Christmas"war Carey nach eigener Aussage selbst überrascht.

Mariah Carey spricht über ihren legendären Weihnachtssong
© Getty Images

"Es war das erste Weihnachtslied" 

"Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmaß das mal erreichen würde. Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden