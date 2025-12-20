Nach Scheidung von Tom Brady: Top-Model mit Geheim-Hochzeit

Gisele Bündchen hat erneut einen Schritt in ihrem Privatleben gemacht – diesmal heimlich.

Das Supermodel hat ihren Freund, den Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente, am 3. Dezember geheiratet. Doch anders als gewohnt, blieb das Eheglück weitgehend geheim.

Gisele Bündchen hat ihren Partner Joaquim Valente heimlich geheiratet, und das ganz ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Laut „Page Six“ fand die Trauung am 3. Dezember im engsten Kreis von Familie und Freunden statt. Das Paar verzichtete auf eine große Feier und promiente Gäste – stattdessen wählte es eine intime Zeremonie zu Hause.

Schmuckveranstaltung in São Paulo

Interessant ist, dass Gisele bei einem öffentlichen Auftritt in Brasilien, bei einer Schmuckveranstaltung in São Paulo, ihren Ringfinger geschickt verdeckte. Es scheint, als wolle sie ihr Eheglück noch ein wenig für sich behalten. Bereits im Februar 2025 brachte sie mit Valente ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt – doch auch dessen Name bleibt geheim.

Natürlich schön: Nach ihrer Trennung zeigt sich Bündchen wieder glücklich. © Getty Images

Jiu-Jitsu-Trainer

Gisele und Joaquim Valente, der Jiu-Jitsu-Trainer, sind seit 2021 ein Paar. Im Februar 2024 gab es erste öffentliche Zärtlichkeiten – ein Kuss beim Filmen bestätigte, dass die Liebe zwischen den beiden erblühte. Gisele hatte sich nach ihrer Scheidung von NFL-Star Tom Brady im Oktober 2022, mit dem sie zwei Kinder hat, neu verliebt.

Als Victoria's Secret Engel zählte Bündchen einst zu den beliebtesten Models der Welt. © Getty Images

Vollends glücklich

Laut Insidern hat Brady nie geglaubt, dass Gisele nach der Scheidung noch einmal Kinder bekommen würde – doch jetzt scheint Gisele mit ihrem neuen Leben und ihrer Familie vollends glücklich zu sein.