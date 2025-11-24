Gisele Bündchen: Zwei Wow-Auftritte nach Baby-Pause

Die frischgebackene Dreifach-Mama Gisele Bündchen feiert ihr Glamour-Comeback mit gleich zwei spektakulären Auftritten in Doha.

Gisele Bündchen meldet sich mit einer Doppeldosis Glamour zurück. Nur wenige Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes zeigt sich das brasilianische Supermodel in Doha in absoluter Bestform.

Supermodel-Comeback in Doha

© Getty Images

Bei der Fashion Trust Arabia 2025 Awards Ceremony betritt Bündchen den weißen Teppich in einer enganliegenden, silbern schimmernden Robe, die im Licht geradezu magisch reflektiert. Der zarte Blumenprint verleiht dem Look eine feminine Note, während goldene Accessoires und funkelnder Schmuck den Glamour-Faktor noch weiter steigern. Ihre Silhouette wirkt definiert, trainiert, elegant – als wäre keine Baby-Pause vergangen.

© Getty Images

Nur kurz nach dem Award-Abend glänzt Gisele erneut – diesmal bei der 2025 Franca Fund Gala im Museum of Islamic Art, ebenfalls in Doha. Für den Anlass wählt sie ein schwarzes, enganliegendes Paillettenkleid, das ihre Figur atemberaubend zur Geltung bringt. Dazu kombiniert sie minimalistischen Schmuck, schwarze Heels und offene, sanft gewellte Haare.

Schlank-Rezept?

© Getty Images

Bereits im September zeigte die Beauty ihren After-Baby-Körper in Miami. Paparazzi-Aufnahmen zeigen sie beim Padel-Spielen am Strand. Schon da war von Schwangerschaftsrundungen nichts mehr zu sehen. Respekt, das ist schon ein Kompliment wert. Noch schöner wäre es natürlich, wenn uns Gisele ihr Schlank-Rezept verraten würde...

Promi-Glanz in Doha: Diese Stars sorgten ebenfalls für Aufsehen

Doch nur bei dem Wow-Auftritt des Supermodels bleibt es nicht. Denn wo Mode und Glamour zusammentreffen, sind die Hollywood- und Society-Lieblinge nicht weit:

Die Spencer-Zwillinge: Doppelter Chic

© Getty Images

In glamourösen Roben in Lila und Smaragdgrün schweben Amelia und Eliza Spencer über den Teppich. Ihre Outfits sind edel – doch die eigentlichen Stars ihres Looks sind ihre auffälligen Diamant-Colliers, die im Scheinwerferlicht nur so funkeln.

Lindsay Lohan: Old-Hollywood mit modernem Twist

© Getty Images

Lindsay Lohan setzt auf eine trägerslose Robe, die sich elegant an ihre Silhouette schmiegt. Ein Glitzerbesatz im Dekolleté-Bereich verleiht dem Look das gewisse Etwas.

Georgina Rodríguez: Vom White House zum White Carpet

© Getty Images

Ganz in schwarz und hauteng inszeniert Georgina Rodríguez ihre Kurven perfekt. Die Robe ist minimalistisch, aber hochgradig wirkungsvoll.