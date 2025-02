Gisele Bündchen: Baby Nummer drei ist da!

Das Supermodel und ihr Partner haben das erste gemeinsame Kind bekommen. Für Gisele ist es bereits das dritte.

Im Winter 2024 machte Gisele Bündchen (44) ihre Schwangerschaft öffentlich: „Wir freuen uns über dieses neue Kapitel in unserem Leben", schrieb sie damals. In den vergangenen Monaten teilte das brasilianische Supermodel nur wenige Bilder von sich mit Babybauch, weshalb unklar blieb, wann das Kind zur Welt kommen würde.

Zwei Kinder aus der Ehe mit Brady

Laut „TMZ“ sollen Bündchen und ihr Partner Joaquim Valente (37) nun kürzlich Eltern geworden sein, und es gehe sowohl der Mutter als auch dem Kind gut. Für die 44-Jährige ist es bereits das dritte Baby; mit Ex-Mann Tom Brady (47) hat sie bereits zwei. Die beiden waren von 2009 bis 2022 verheiratet und galten als Traumpaar. Aufgrund von Bradys Football-Karriere hatte er oft wenig Zeit für die Familie, wie Bündchen in einem Interview mit der „Vanity Fair“ erklärte. „Manchmal wächst man zusammen und manchmal auseinander“, sagte sie.

Trennung im Guten

Dennoch hätten sie sich im Guten getrennt und pflegen bis heute ein freundschaftliches Verhältnis. „Ich habe ihm immer zugejubelt und werde es auch weiterhin tun. Wenn es jemanden gibt, dem ich alles Glück der Welt wünsche, dann ist es er. Ich möchte, dass all seine Träume in Erfüllung gehen.“ Kurz nach der Scheidung tauchten erste Gerüchte über einen neuen Mann in Bündchens Leben auf. Valente, der aus Miami stammt und als Jiu-Jitsu-Trainer arbeitet, soll seit Juni 2023 offiziell mit ihr zusammen sein. Nun freut sich die Patchwork-Familie über den Zuwachs. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, wurde bisher nicht bekannt gegeben.