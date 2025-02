Schwanger mit 47: Dancing Star Nicole Wesner verrät Baby-Geschlecht!

Die Profi-Boxerin shoppt bereits für ihren Nachwuchs und verrät dabei auch gleich, ob es ein Bub oder Mädchen wird.

Erst kürzlich teilte Nicole Wesner via Instagram mit, dass sie in freudiger Erwartung ist. Die 47-Jährige bekommt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Leonardo Cappadonna ihr erstes Baby. Zu einem Foto von ihrem Bäuchlein schrieb sie: "2025 wird ein fantastisches Jahr, in dem viele Träume in Erfüllung gehen Für mich ist erstmal Wettkampfpause bis Ende des Jahres. Unser Baby kommt im Sommer und ich kann es kaum erwarten unseren kleinen Schatz im Arm zu halten."

Es wird ein...

Jetzt zeigt sie sich beim Shoppen für den Nachwuchs und verrät im Zuge dessen auch gleich das Baby-Geschlecht: "Es wird ein Mädchen!" Man sieht der werdenden Mama die große Freude an.





Dancing Stars und Tanz im Ring

Wesner ist mehrfache Box-Weltmeisterin und nahm 2019 mit Profitänzer Dimitar Stefanin bei "Dancing Stars" teil. Zusammen kamen sie ins Finale und belegten die dritten Platz.