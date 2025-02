Michelle Hunziker liebt jetzt DIESES heiße Model

Das Magazin "Chi" veröffentlichte Paparazzi-Bilder, die Moderatorin Michelle Hunziker und das italienische Model Alvise Rigo beim Turteln auf der Skipiste zeigen.

Das Liebeskarussell dreht sich immer schneller! Michelle Hunziker (48) wurde erneut mit einem neuen Mann gesichtet. Die schöne Moderatorin genießt derzeit das Wetter und den Schnee in St. Moritz – und die Gesellschaft eines Mannes. Paparazzi-Bilder des Magazins «Chi», die auf Instagram veröffentlicht wurden, zeigen sie mit dem italienischen Model und ehemaligen Rugbyspieler Alvise Rigo (32) in den Skiferien.

Die beiden sollen sich während einer dreitägigen Veranstaltung von Giorgio Armani in den Schweizer Bergen, wo eine neue Snow-Kollektion vorgestellt wurde, kennengelernt haben. Alvise Rigo, ursprünglich aus Venedig, hat eine abwechslungsreiche Karriere hinter sich. Nach seiner Zeit als professioneller Rugbyspieler für Valsugana, Lazio Rugby und Petrarca Rugby zog er nach Mailand, um als Model und Personal Trainer zu arbeiten. 2021 nahm er an der Show «Dancing with the Stars» teil und begann später mit der Schauspielerei. Aktuell steht er für eine Netflix-Serie vor der Kamera.





Lange Liste an Verflossenen

Michelle Hunziker ist bekannt für ihr strahlendes Lächeln – und nun gibt es Spekulationen, dass ein besonderer Mann dahinterstehen könnte. Alvise Rigo wurde gemeinsam mit Hunziker in St. Moritz gesichtet. Sie fuhren zusammen Ski und wirkten beim Mittagessen sehr vertraut. Die ESC-Moderatorin war zweimal verheiratet, hat drei Töchter und einen Enkelsohn. Hunzikers Liebesleben hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ihre erste Ehe mit dem italienischen Sänger Eros Ramazzotti endete 2002. Mit ihm hat sie eine Tochter, Aurora. Ihre zweite Ehe mit Tomaso Trussardi, aus der zwei weitere Töchter entstanden, wurde 2022 geschieden. Zuletzt war sie mit dem römischen Arzt Alessandro Carollo liiert, bis die Beziehung im Juli 2024 endete. Hunziker erklärte im Dezember gegenüber der «Bild», dass sie Single sei.

Alvise Rigo präsentiert sich auf Instagram als naturverbundener Sportler. Fotos zeigen ihn beim Wandern, Skifahren, Schwimmen, Kite-Surfen und Reiten, und er zeigt stolz seinen durchtrainierten Körper. Michelle Hunziker genießt offenbar seine Gesellschaft in St. Moritz, was in den sozialen Medien Liebesgerüchte ausgelöst hat.